La canicule s'installe en France avec 9 départements, dont Paris, en alerte rouge

La canicule va se poursuivre, samedi, sur la plupart des régions avec neuf départements, dont Paris, en alerte rouge canicule et 53 en vigilance orange, indique Météo-France.

Publicité Lire la suite

La vague de chaleur se poursuit en France, samedi 8 août. Météo-France indique que neuf départements sont en alerte rouge canicule et 53 en vigilance orange.

Les neuf départements en alerte rouge sont l'Eure, Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), la Seine-Maritime, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. 53 départements allant du Sud-Ouest au Nord et Nord-Est sont placés en vigilance orange.

Sur la moitié ouest du pays, le ciel sera parfois chaotique, localement très nuageux notamment le matin sur la pointe bretonne et des Charentes aux Landes. L'après-midi, de belles éclaircies reviendront sur la façade atlantique avec un léger vent d'ouest.

En revanche, le ciel deviendra temporairement plus chargé du Nord au Centre avec quelques ondées éparses. Sur le Massif central, des orages isolés éclateront l'après-midi et pourront être localement soutenus.

Les orages seront plus fréquents sur les Pyrénées, principalement en fond de chaîne, accompagnés de bonnes rafales de vent. Quelques averses parfois orageuses pourront également se développer sur les Alpes frontalières.

Les températures minimales iront de 16 à 22 degrés. Les maximales varieront entre 26 et 32 degrés sur la Bretagne et l'ensemble du littoral. Ailleurs, elles atteignent 33 à 40 degrés.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne