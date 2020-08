En images : l’île Maurice, paradis aux eaux cristallines menacé par une marée noire

Les opérations de secours se poursuivent autour du vraquier Wakashio, échoué depuis le 25 juillet sur la côte sud-est de l'île Maurice. Un navire de la marine française, appuyé par des forces aériennes, tente depuis samedi de circonscrire les nappes d'hydrocarbures qui s'échappent du navire. Retour en images sur une nouvelle pollution maritime.

La police mauricienne a prévu d'aborder dimanche 9 août le vraquier Wakashio, échoué depuis le 25 juillet sur la côte sud-est de l'île, afin d'étudier le meilleur moyen d'évacuer sa cargaison de carburant et d'éviter une pollution d'envergure. Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a de son côté convoqué une réunion de crise des autorités concernées et remercié la France pour son aide.

Un navire de la marine française, Le Champlain, est parti samedi pour Maurice, tandis qu'un avion des forces aériennes devait effectuer deux rotations au-dessus du site du déversement, tous deux équipés d'équipements de lutte antipollution spécialisés et ayant des experts à leur bord. "Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis La Réunion", a tweeté le président français, en notant que "lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d'agir. La France est là. Aux côtés du peuple mauricien".

Le Wakashio, appartenant à une entreprise japonaise mais battant pavillon panaméen, transportait 3 800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel lorsqu'il a heurté fin juillet un récif à Pointe d'Esny.

Les autorités mauriciennes ont annoncé jeudi que des hydrocarbures s'écoulaient de la coque fissurée du vraquier.

Des images aériennes prises ces derniers jours montrent déjà l'ampleur du désastre : d'immenses nappes noires dans la mer azur se déplacent vers les lagons, les récifs coralliens et les plages idylliques de sable blanc qui ont fait de l'île Maurice une perle du tourisme vert. Maurice et ses 1,3 million d'habitants dépendent de ces eaux pour la nourriture et l'écotourisme, dans une zone qui compte les plus beaux récifs coralliens du monde et constitue un sanctuaire pour une faune rare et endémique, ainsi que des zones humides uniques classées. Les écologistes craignent que le bateau ne finisse par se briser et ne cause des dommages colossaux en mer et sur le littoral.

Pravind Kumar Jugnauth, le Premier ministre mauricien, a annoncé samedi sur Twitter avoir demandé l'aide de la France. "Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron", a-t-il écrit. Emmanuel Macron a répondu sur Twitter qu'il avait mobilisé des moyens présents sur l'île de la Réunion, distante de 200 kilomètres environ. "Lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d'agir. La France est là. Aux côtés du peuple mauricien. (...) Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis La Réunion. © Daren Mauree, AFP

Sur la côte, des dizaines de volontaires, comme cet homme, se sont efforcés de récupérer des nappes de fioul avec des moyens de fortune et de dresser des barrages flottants, tandis que d’autres, sur le rivage, tressaient des barrières en chanvre et en tissu afin de circonscrire la nappe de carburant qui s'échappe du navire. © Jean-Aurelio Prudence, L'Express Maurice, AFP

Samedi 8 août, dans l'attente d'une intervention de la police qui doit aborder dimanche le navire échoué afin d’étudier le meilleur moyen de l’évacuer, des équipes de nettoyage ont été déployées sur la côte pour la protéger du carburant. © Reuben Pillay, Reuters

Dès samedi, un avion tactique de transport militaire (Casa CN-235) transportant du matériel du matériel de lutte contre la pollution a effectué ainsi deux rotations à destination de Maurice depuis La Réunion. Ainsi des barrages côtiers ainsi que du matériel complémentaire (dont plusieurs types de récupérateurs ainsi que des barrages absorbants et hauturiers) ont été fournis aux Mauriciens. Dès dimanche, on pouvait voir les barrages côtiers déployés sur la côte. AP

