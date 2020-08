NBA: San Antonio élimine New Orleans de la course aux play-offs

Publicité Lire la suite

Orlando (Etats-Unis) (AFP)

Les Spurs conservent l'espoir de pouvoir jouer un barrage qualificatif pour le 1er tour des play-offs après leur victoire (122-113) sur les Pelicans du rookie-phénomène Zion Williamson, éliminés de la course dimanche en NBA.

. Les Spurs éperonnent les Pelicans

Victorieuse de New Orleans dans un match à ne pas perdre, l'équipe de Gregg Popovich (10e) conserve l'espoir de disputer les play-offs pour la 23e saison d'affilée.

Le chemin est certes encore long et dépend aussi des résultats de ses deux concurrents, Portland (9e), qui doit jouer plus tard contre Philadelphie, et Phoenix (11e), mais elle a d'ores et déjà mis hors-course les Pelicans (12e).

DeMar DeRozan a mis le cou de collier nécessaire au 4e quart-temps (15 de ses 27 points) pour contenir la tentative de remontée au score de Pelicans ayant compté 17 longueurs de retard à la pause.

Zion Williamson a fait ce qu'il a pu et plutôt très bien (25 pts, 7 rbds en 26 minutes), dans le sillage de JJ Redick extrêmement adroit à longue distance (8/12, 31 pts), mais en vain.

. 50e victoire pour les Raptors

La logique a été respectée entre Toronto et Memphis, le champion en titre s'étant imposé (108-99) pour acter son statut de tête de série N.2 à l'Est. Les Grizzlies eux restent 8e à l'Ouest et donc barragistes ne nécessitant qu'une victoire contre le 9e, à déterminer, pour valider son billet pour les play-offs.

Pascal Siakam (26 pts), aidé par Kyle Lowry (15 pts, 8 passes, 7 rebds), a été le grand artisan du 50 succès de la saison des Raptors, qui était assuré à la fin du 3e quart-temps (88-71).

. OKC répète ses gammes

Le Thunder, sans Steven Adams (jambe), a aisément disposé de Washington (121-103) déjà éliminé de la course aux play-offs. Un succès qui permet au Thunder de s'approcher de Houston (4e), son probable rival au 1er tour des play-offs, qui doit jouer contre Sacramento en soirée.

L'occasion pour le rookie Darius Bazley de réussir son record personnel de points (23) en sortie de banc, contribuant (5/8) à la bonne adresse à longue distance de son équipe (46%).

