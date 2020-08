Covid-19 : deux cas positifs à l'Atlético Madrid, la Ligue des champions retient son souffle

À quelques jours de son quart de finale de Ligue des champions, l'Atlético Madrid a détecté dans ses rangs deux cas d'infection au Covid-19. Cette annonce fait planer une ombre sur la phase finale de la compétition reine des clubs qui débute mercredi à Lisbonne.

Point phare de la saison de football, le tournoi final de la Ligue des champions débute mercredi 12 août à Lisbonne. Mais à quelques jours du lancement de cette compétition au format inédit en raison de la pandémie de Covid-19, l’annonce du contrôle positif de deux membres de l'Atlético Madrid vient jeter le trouble.

Le club espagnol, qui affronte Leipzig jeudi en quart de finale (21 h), va voir ses préparatifs totalement chamboulés par ces deux tests positifs au nouveau coronavirus. Deux membres du club, dont l'identité n'a pas été dévoilée, ont dû être placés en isolement.

Ces deux personnes "sont confinées à leur domicile respectif" et leurs noms "ont immédiatement été communiqués aux autorités sanitaires espagnoles, portugaises, à l'UEFA, à la Fédération espagnole, à la Fédération portugaise et au Conseil supérieur des sports", a précisé l'Atlético dans un communiqué publié dimanche 9 août, après avoir pris connaissance des résultats.

Selon le quotidien madrilène AS, il s’agirait de deux joueurs de l’équipe première. Si l’information est confirmée, cela laisse craindre d’autres contaminations. En effet, l’effectif a eu un entraînement collectif samedi, précisément le jour de la tenue de cette batterie de tests initiale.

D’après Eurosport, alors que l'Atlético Madrid devait prendre l'avion pour Lisbonne lundi, il le fera finalement mardi. "Auparavant, de nouveaux dépistages PCR seront effectués sur tous les membres de la délégation qui doit se rendre à Lisbonne", précise le site sportif.

Les contaminations se multiplient dans les clubs

Le club espagnol n’est pas un cas isolé. Un peu partout en Europe, les contaminations se multiplient au sein des équipes. En France notamment, le club de Toulouse a révélé samedi quatre cas positifs au Covid-19, tandis qu’à Strasbourg quatre nouveaux cas ont été détectés la semaine dernière après les cinq cas déjà repérés fin juillet.

⚠️ Les précisions du club après la découverte des quatre cas positifs au #COVID19. Les sept nouveaux tests effectués tous négatifs.



→ https://t.co/8EWJKEr4yG pic.twitter.com/JTT3cfpwES — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 8, 2020

Face à cette menace, l’UEFA, qui a dû organiser un tournoi final très condensé entre le 12 et le 23 août, espère réussir à créer une bulle sanitaire dans la capitale portugaise à l’image de celle mise en place par la NBA pour terminer le championnat nord-américain de basket.

L’instance européenne de football prévoit ainsi un protocole drastique : chaque équipe devra fournir des résultats de tests avant de se rendre au Portugal, et sera de nouveau testée à la veille de sa première rencontre. Chaque test positif imposera un isolement du joueur à son hôtel.

L’UEFA n’a plus qu’à espérer que l'Atlético ait géré son protocole sanitaire aussi bien que l'avait fait le Real Madrid ces derniers jours. L'attaquant du Real Mariano Diaz avait en effet été testé positif au Covid-19 avant le huitième de finale retour de C1 sur le terrain de Manchester City vendredi, mais ce cas était resté isolé et n'avait perturbé en rien la tenue de la rencontre.

En tout cas, même si la situation du virus à Lisbonne, un temps alarmante, semble laisser présager un tournoi sécurisé, le moindre écart, le moindre cas de Covid-19 dans une équipe, la moindre mise à l'isolement entraîneront des réactions en chaîne quasiment ingérables au cœur d'un tel calendrier, d'autant que l'UEFA martèle à tout-va qu'elle n'a "pas de plan B".

Ce tournoi "new look", qui se jouera désormais sur des matches uniques à élimination directe, débutera le 12 août avec les quarts de finale. Les rencontres doivent être réparties entre le stade Alvalade, où évolue le Sporting, et le stade de la Luz, antre du Benfica. Les demi-finales sont programmées les 18 et 19 août, la finale le 23 août.

Le programme des quarts :

Mercredi 12 août : Atalanta Bergame (ITA) - Paris SG (FRA)

Jeudi 13 août : RB Leipzig (GER) - Atlético Madrid (ESP)

Vendredi 14 août : Barcelone (ESP) - Bayern Munich (GER)

Samedi 15 août : Manchester City (ENG) - Lyon (FRA)

#UCL Le Final 8 🇵🇹 est au complet 😍😍

Qui va l'emporter le 23 août en finale? pic.twitter.com/JeB1yOC2ZL — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) August 8, 2020

Avec AFP

