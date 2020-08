Au Liban, le gouvernement vacille face à la colère de la population

Une troisième ministre, celle de la Justice, a annoncé lundi son départ du gouvernement, le fragilisant davantage après les démissions dimanche des ministres de l'Information et de l'Environnement.

Un gouvernement de plus en plus sous pression. La ministre de la Justice, Marie-Claude Najm, a démissionné à son tour, lundi 10 août, devenant la troisième membre du gouvernement libanais à claquer la porte à la suite de la double explosion meurtrière du port de Beyrouth. Ce départ rapproche encore plus le gouvernement de Hassan Diab d'une démission après le drame qui a provoqué la colère de la population.

En présentant sa démission lundi matin, Marie-Claude Najm a suivi l'exemple du ministre de l'Information, Manal Abdel Samad, et du ministre de l'Environnement, Damianos Kattar. Face à l'ampleur du drame et à la colère d'une population éreintée, les deux ministres avaient déjà annoncé dimanche leur départ du gouvernement.

Selon la Constitution, le gouvernement tombe si plus d'un tiers de ses membres démissionnent. Les médias locaux affirment que d'autres ministres du gouvernement composé de 20 membres, qui doit se réunir dans l'après-midi, pourraient suivre.

Les Libanais appelés à manifester lundi

Ces démissions en série peinent toutefois à calmer la colère de la rue. Les Libanais sont appelés à manifester lundi devant le palais présidentiel de Baabda à Beyrouth pour réclamer la démission du chef de l'État, Michel Aoun, six jours après l'explosion qui a détruit une partie de la ville.

Le Premier ministre, Hassan Diab, a annoncé samedi qu'il allait demander la tenue d'élections législatives anticipées. Mais ces élections ne sont pas une des principales revendications de la rue, car le Parlement est contrôlé par les forces traditionnelles qui ont élaboré une loi électorale minutieusement calibrée leur permettant de servir leurs intérêts. "Tous veut dire tous", ont clamé ces deux derniers jours les manifestants, appelant au départ de tous les dirigeants.

Les manifestations du week-end à Beyrouth, qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes, sont les plus importantes depuis le début en octobre du mouvement de protestation contre la crise économique et la corruption de l'élite politique.

Dimanche, les donateurs internationaux pour le Liban ont promis d'envoyer rapidement et sans condition près de 253 millions d'euros d'aide à Beyrouth. Mais ils ont précisé que la poursuite de leur soutien dépendrait de la mise en œuvre de réformes institutionnelles.

