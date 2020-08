Après l'attaque au Niger, Emmanuel Macron veut renforcer la sécurité des Français au Sahel

Lors d'un conseil de défense, le président français a annoncé mardi un renforcement des mesures de sécurité des Français au Sahel. Une décision qui fait suite à la mort de six jeunes humanitaires, dimanche, dans une attaque au Niger.

"J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région", a déclaré Emmanuel Macron, mardi 11 août, dans un tweet posté à la fin d'un conseil de défense qu'il a présidé en visioconférence depuis le fort de Brégançon, à Borme-les-Mimosas (Var). Une annonce qui fait suite à la mort de six jeunes humanitaires dimanche dans une attaque au Niger.

Lors de cette réunion, consacrée aux conséquences judiciaires, militaires et diplomatiques de l'attaque, le président n'a toutefois pas donné de détails sur les mesures qui devraient être mises en place, notamment par le ministère des Affaires étrangères.

J’ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région. Nous poursuivons l'action pour éradiquer les groupes terroristes avec l'appui renforcé de nos partenaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2020

Une attaque "manifestement terroriste"

"Nous mettons tout en oeuvre pour soutenir les familles des victimes et répondre à l'attaque qui a coûté la vie à six de nos compatriotes et à deux Nigériens", a assuré le chef de l'État. "Membres de l'ONG Acted, ces six jeunes témoignaient d'un engagement remarquable pour les populations".

En introduisant la réunion, Emmanuel Macron avait déclaré que cette attaque, qui n'a toujours pas été revendiquée, était "manifestement terroriste".

Au total, sept personnes travaillant pour l'ONG Acted (Agence d'aide à la coopération technique et au développement) ont été tuées, dimanche, avec leur guide nigérien par des hommes armés, à Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey, lors d'une excursion touristique.

"Retour des corps" et hommage

"Nous poursuivons l'action pour éradiquer les groupes terroristes avec l'appui renforcé de nos partenaires", a affirmé le président français dans son tweet.

Quelque 5 100 militaires français sont actuellement déployés au Sahel dans le cadre de la force Barkhane pour lutter contre les groupes jihadistes armés, en soutien aux armées des cinq pays de la région, dont le Niger.

Le conseil de défense a examiné "les conséquences militaires" et "sur l'ensemble des dispositifs (français) dans la région", a indiqué le chef de l'État. Il a également porté sur les opérations du "retour des corps" des six Français et de l'hommage qui pourrait leur être rendu en France.

