Le point presse de Donald Trump brièvement suspendu après une fusillade devant la Maison Blanche

Un individu, vraisemblablement armé selon Donald Trump, a été visé lundi par des tirs du "Secret Service" près de la Maison Blanche et transporté à l'hôpital. Le président américain, qui s'exprimait devant les journalistes au même moment, a été brièvement escorté hors de la salle de presse.

Donald Trump a été brusquement escorté hors de la salle de presse de la Maison Blanche par le "Secret Service" chargé de le protéger, lundi 10 août en fin de journée, après une fusillade survenue à l'extérieur de la clôture entourant le complexe présidentiel.

Le président américain, placé un temps dans le Bureau ovale, est revenu dans la salle quelques minutes plus tard et a déclaré que les forces de l'ordre avaient fait feu contre un individu. Il a ajouté que le suspect avait été transporté à l'hôpital et que, selon les informations dont il disposait, celui-ci était vraisemblablement armé.

"En sécurité"

"Tout semble totalement sous contrôle (...) Mais il y a eu une fusillade, et quelqu'un a été transporté à l'hôpital. Je ne connais pas l'état de santé de cette personne", a déclaré Donald Trump. Personne d'autre n'a été blessé durant la fusillade, a-t-il précisé. "Cela n'a peut-être rien eu à voir avec moi", a ajouté le chef de l'État.

"Secoué? (...) Le monde a toujours été un endroit dangereux. Ce n'est pas quelque chose de spécial", a répondu le républicain à une question de journaliste. "Je me sens en sécurité avec le Secret Service. Ce sont des gens fantastiques, les meilleurs des meilleurs", a-t-il dit. Donald Trump a ensuite repris sa conférence de presse centrée sur la pandémie et l'économie américaine.

