Ligue Europa : le FC Séville et le Shakhtar Donetsk se qualifient pour le dernier carré

Le joueur du FC Séville Lucas Ocampos célèbre son but face à Wolverhamptpn, le 11 août 2020, à Duisbourg, en Allemagne. AFP - FRIEDEMANN VOGEL

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le FC Séville et le Shakhtar Donetsk ont obtenu leur billet pour les demi-finales de la Ligue Europa après leur victoire respective sur Wolverhampton (1-0) et sur Bâle (4-1), où ils y retrouveront Manchester United et l'Inter Milan. Des résultats qui font le bonheur du Stade Rennais, qui est ainsi directement qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions.