Athlétisme: Noah Lyles souffre de troubles psychologiques depuis ses huit ans

Paris (AFP)

Le sprinteur américain Noah Lyles a révélé mercredi à Monaco que ses troubles psychologiques ont débuté à l'âge de huit ans avant d'empirer en avril sous les effets conjugués du coronavirus, du report des JO et du mouvement Black Lives Matter.

Lyles, champion du monde du 200 m, avait révélé le 2 août, sur Twitter, qu'il était sous antidépresseurs. "Je vis avec ça depuis que j'ai huit ans", a confié le sprinteur de 23 ans à deux jours du meeting Ligue de diamant de Monaco.

"Cela a pris différentes formes à plusieurs périodes de ma vie mais ça a empiré en avril. Cela n'avait jamais été aussi dur. C'était comme un orage parfait: il fallait vivre avec le Covid, le report des Jeux olympiques et il y a eu le mouvement Black Lives Matter, qui a été le dernier clou sur le cercueil".

"Ma mère m'a dit qu'il était temps de me mettre sous médicaments. J'ai dit oui parce que tout ce que je faisais, et qui marchait jusque-là, ne fonctionnait plus", a-t-il ajouté. Lyles a aussi expliqué qu'il est suivi par deux thérapeutes, "l'un sportif, l'autre personnel".

"Récemment, j'ai décidé de me mettre sous antidépresseurs. Cela a été l'une des meilleures décisions de toute ma vie. Depuis, je suis capable de penser sans ondes sombres dans mon esprit", avait-il écrit début août sur Twitter.

La nouvelle étoile du sprint US brille à la fois par ses performances et par sa personnalité enjouée devant les caméras (sourire permanent, danses, teintures de cheveux osées...).

