L'humoriste Sarah Cooper, imitatrice de Trump, aura son émission sur Netflix

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

L'humoriste américaine Sarah Cooper, connue pour ses imitations de Donald Trump devenues virales, aura sa propre émission spéciale sur Netflix, a annoncé le groupe mercredi.

Baptisée "Sarah Cooper: Everything's Fine" (Sarah Cooper: tout va bien), l'émission composée de sketchs satiriques sur la politique américaine devrait être diffusée cet automne sur la plateforme.

L'épisode sera réalisé par l'actrice de la série "Orange is the New Black", Natasha Lyonne et produit par l'humoriste Maya Rudolph de la célèbre émission "Saturday Night Live".

Sarah Cooper, 42 ans, publie sur les réseaux sociaux des vidéos où elle imite - et caricature - les mimiques du président américain, dont on entend les vrais discours.

La voix du milliardaire républicain est synchronisée avec les expressions faciales et le langage corporel de l'humoriste, exagérés à des fins comiques (regard exorbité, bouche en cul de poule...).

Massivement relayée sur TikTok, sa vidéo "How to medical" (Médecine, mode d'emploi) dans laquelle elle rejoue la fameuse conférence de presse lors de laquelle Donald Trump avait suggéré que des injections de désinfectant pourraient être utiles pour lutter contre le coronavirus, a été vue plus de 20 millions de fois.

Ancienne employée de Google, Sarah Cooper a désormais 2 millions d'abonnés sur Twitter.

© 2020 AFP