NBA: Lillard marque 61 points, Phoenix étend sa série d'invincibilité

Orlando (Etats-Unis) (AFP)

Damian Lillard a inscrit la bagatelle de 61 points mardi et mis les Blazers de Portland en bonne position en vue des plays-offs, avec une victoire 134-131 contre les Mavericks de Dallas, tandis que Phoenix est resté invaincu un septième match dans la "bulle" d'Orlando.

. Lillard trop fort

Lillard avait déjà fait le show dimanche en passant 51 points à Philadelphie; il y a ajouté 10 points contre Dallas. Le meneur a réussi un shoot à trois points crucial pour égaliser à 130-130, puis a donné la passe décisive pour mener 132 à 130 alors qu'il restait moins d'une minute à jouer.

Ces 61 points ont fait de Lillard le deuxième joueur seulement de l'histoire de la NBA à marquer 60 points ou plus lors de trois matches au cours d'une même saison, le plaçant aux côtés du mythique Wilt Chamberlain.

"Je suis heureux d'avoir ce genre de compagnie, et je suis heureux qu'on ait gagné deux de ces trois matches sur le fil", a dit Lillard. "C'est un honneur d'être en compagnie de Wilt. J'espère que ça continuera".

La démonstration du meneur s'est accompagnée de 26 points du vétéran Carmelo Anthony. Côté Mavericks, Kristaps Porzingis a inscrit 36 points, et Luka Doncic 25 (plus 10 passes et 8 rebonds).

Cette victoire permet à Portland de dépasser Memphis et de prendre la 8e place. Une victoire jeudi contre Brooklyn, et Portland sera assuré de disputer le barrage qualificatif.

- Phoenix invincible -

Phoenix a étiré son invincibilité dans la "bulle" d'Orlando à un septième match, aux dépens de Philadelphie (130-117).

Devin Booker a de nouveau brillé, avec son cinquième match personnel à plus de 30 points à Orlando (35 exactement ce mardi).

Les Sixers de leur côté ont grandement pâti des absences de Ben Simmons et Joel Embiid.

La victoire des Suns, combinée à celles de San Antonio (123-105 contre Houston) et Memphis (122-107 contre Boston), laisse le suspense entier à propos des 8e et 9e places, qualificatives pour le barrage.

Mais Phoenix n'a pas son destin en mains: même une 8e victoire en autant de matches à Orlando ne le prémunirait pas d'une éventuelle élimination, en fonction des autres résultats.

"Nous savons que nous ne maîtrisons pas totalement notre destin mais nous nous sommes mis en bonne position", a dit l'entraîneur des Suns, Monty Williams, après la victoire de mardi. "Personne n'aurait imaginé que les Phoenix Suns seraient à cette place" avant la reprise de la NBA.

