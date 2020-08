Dauphiné: Roglic aux commandes

Publicité Lire la suite

Le Sappey-en-Chartreuse (France) (AFP)

A seize jours du départ du Tour de France, le favori du Critérium du Dauphiné, le Slovène Primoz Roglic, s'est emparé sans attendre des commandes, jeudi, au col de Porte, dès la première arrivée au sommet.

Roglic, dominateur au récent Tour de l'Ain, a pris ses distances dans les derniers hectomètres de cette courte deuxième étape (135 km) rafraîchie par l'orage dans les dernières minutes. Même si son avantage s'est limité à une poignée de secondes, huit précisément sur un trio de poursuivants composé de deux Français, Thibaut Pinot et Guillaume Martin, et de l'Allemand Emanuel Buchmann.

Principal battu du jour dans le massif de la Chartreuse, Egan Bernal a pris la 10e place à dix secondes. Son équipe Ineos a assuré le train pendant la plus grande partie de la montée mais le Colombien, vainqueur du dernier Tour de France, s'est retrouvé esseulé à 2,5 kilomètres de l'arrivée.

L'accélération de Bernal aux 1.600 mètres, peu tranchante, a été muselée par... un coéquipier de Roglic (Sepp Kuss). Le Colombien Nairo Quintana n'a pas connu davantage de réussite dans le dernier kilomètre avant que Roglic décide de prendre les devants et un avantage définitif malgré l'effort méritoire en contre-attaque de Guillaume Martin, lui-même rejoint près de l'arrivée par Pinot et Buchmann.

La formation de Bernal a appliqué son plan, rouler à la façon d'un rouleau compresseur dans les 11 derniers kilomètres de ce col irrégulier (17,5 km à 6,2 %) et usant. Au rythme imposé par les maillots grenat (van Baarle, Castroviejo, Kwiatkowski surtout, Thomas, Sivakov), les intentions d'attaque de leurs adversaires sont restées lettre morte.

- Froome acteur passif -

Mais, s'il a asphyxié les autres têtes d'affiche de l'équipe Jumbo (Tom Dumoulin et, plus encore, Steven Kruijswijk), le train Ineos n'a pas menacé Roglic. L'ancien sauteur à skis, qui participe pour la première fois au Dauphiné, a confirmé sa supériorité actuelle dans la droite ligne du Tour de l'Ain (deux succès d'étape, une deuxième place et la victoire finale).

"Parmi mes rivaux, c’est Egan (Bernal) que je regarde le plus, puisqu’il est le dernier vainqueur du Tour de France", a commenté Roglic. "Mais sur la ligne de départ, nous sommes très nombreux à être en forme et motivés. Il faudra tous les battre si on veut gagner !"

Pour l'équipe Jumbo, insolente de force, tout semble rouler au mieux avec ses huit victoires depuis le début du mois. En attendant la suite au Dauphiné, surtout si la course ne se décante que dans les tout derniers kilomètres des arrivées au sommet.

Pour leurs adversaires, la solution passe par l'anticipation. Julian Alaphilippe, lâché à 6 kilomètres de l'arrivée, s'est ainsi positionné loin au classement, à près de cinq minutes, afin de disposer d'une latitude supplémentaire pour viser une victoire d'étape. Pour d'autres attardés, la situation est plus inquiétante: Chris Froome (49e de l'étape), une nouvelle fois dans l'ombre, a cédé à 4.400 mètres de la ligne sans avoir pu tenir son rôle dans le train de l'équipe Ineos.

Vendredi, la troisième étape part de Corenc, tout près de Grenoble, pour rejoindre Saint-Martin-de-Belleville (Savoie). La Madeleine, l'un des grands cols alpestres classé hors catégorie (17,3 km à 8,3 %), précède l'ascension finale (14,8 km à 6 %) sur la route menant à Val Thorens.

© 2020 AFP