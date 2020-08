Le musée national du Soudan réhabilité par l'Italie rouvrira fin 2021

Publicité Lire la suite

Khartoum (AFP)

Le musée national du Soudan à Khartoum, qui abrite des pièces uniques de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Est, va faire peau neuve et rouvrira début 2022 après des années de laissez-aller et d'abandon.

"A partir du 1er septembre jusqu’à la fin de 2021 ou début 2022, il sera entièrement rénové grâce à un financement italien, sous la supervision de l'Unesco et avec la collaboration des antiquités soudanaises", a déclaré à l'AFP le nouveau directeur des musées et des antiquités du Soudan, Haitem el Nour.

L'agence italienne pour la coopération au développement va offrir un million de dollars pour cette rénovation, a précisé M. El Nour : "Cela arrive au bon moment car le bâtiment a vraiment besoin d'être rénové ainsi que les présentoirs".

Le musée a ouvert en 1970. Sans air conditionné et obscur, les 2.700 objets sont rangés dans des vitrines poussiéreuses avec des légendes en arabe et anglais tapées à la machine.

Il abrite des collections allant du paléolithique, avec des pièces de Kerma, des dynasties antiques égyptiennes, de Napata, Meroé, jusqu'à la chrétienne et l'islam.

"Toutes les pièces sont originales, sauf quelques statues qui sont des copies car les originales sont au musée de Kerma", ouvert en 2008, sur un des principaux sites antiques du pays, situé dans l’Etat du Nord, a ajouté M. El Nour.

"Avant les travaux, il va falloir sortir et entreposer tous ces trésors dans des dépôts souterrains pour les protéger de la lumière", explique la directrice du musée Ghalia Garelnabi.

A la réouverture des objets inédits seront exposées car depuis une dizaine d’années les travaux sur le terrain ont permis de découvrir beaucoup de pièces nouvelles.

M. El Nour espère que cela favorisera le tourisme au Soudan, pays qui compte 13 musées.

