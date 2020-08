Le Royaume-Uni impose une quarantaine aux voyageurs arrivant de France

Londres va réimposer à partir de samedi une quarantaine à six pays supplémentaires, dont la France et les Pays-Bas, afin de limiter la propagation du coronavirus. Paris dit regretter la décision britannique et prévient qu'une "mesure de réciprocité" sera mise en œuvre.

Le Royaume-Uni a annoncé, jeudi 13 août, le rétablissement de la quarantaine pour les voyageurs en provenance de France mais aussi des Pays-Bas, de Monaco, de Malte, ainsi que Turks & Caicos et Aruba, en raison de la hausse des contaminations de Covid-19 dans ces pays.

La mesure entrera en vigueur samedi après 4 h (3 h GMT) et pourrait provoquer un retour massif des quelque 500 000 touristes britanniques actuellement en vacances en France.

C'est une "décision que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible", a réagi dans la foulée le secrétaire français aux Affaires européennes Clément Beaune sur son compte Twitter.

Selon la Direction générale de la Santé (DGS), les indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 en France "continuent de se dégrader" avec un nombre de nouveaux cas confirmés qui "augmente régulièrement".

Pays le plus endeuillé d'Europe

Le Royaume-Uni avait initialement imposé une quarantaine globale à tous les visiteurs arrivant sur son territoire mais a ensuite exempté certains pays de cette mesure en fonction de l'incidence du virus chez eux. Mais Londres avait réintroduit la quarantaine pour les voyageurs en provenance d'Espagne fin juillet, prenant par surprise les compagnies aériennes et des milliers de Britanniques en villégiature dans ce pays. Le gouvernement britannique avait fait de même la semaine dernière pour Andorre, la Belgique et les Bahamas.

Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie avec plus de 41 000 morts du Covid-19 et plus de 1 000 nouveaux cas positifs par jour.

Londres a par ailleurs annoncé la réouverture en Angleterre des casinos, bowlings et patinoires en extérieur. Les théâtres et salles de spectacles pourront également rouvrir en maintenant la distanciation sociale entre les clients.

Parallèlement à ces allègements, le gouvernement a annoncé le doublement de l'amende imposée à ceux qui "passent de manière répétée outre les règles de port du masque", à un maximum de 3 200 livres (3 500 euros).

De nouvelles règles viseront aussi ceux qui "organiseront des raves parties ou d'autres rassemblements illégaux de plus de 30 personnes". "Nous ne pouvons pas nous montrer complaisants", a lancé Boris Johnson.

