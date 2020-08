Monaco: Kovac écarte une dizaine de joueurs, dont Keita Baldé et Jemerson

Publicité Lire la suite

Monaco (AFP)

Niko Kovac, nouvel entraîneur de Monaco, a écarté une dizaine de joueurs, dont l'attaquant Keita Baldé et le défenseur Jemerson, qui s'entraînent à l'écart du groupe professionnel, a-t-on appris jeudi de sources proches du club de la Principauté.

Après un stage en Pologne la semaine dernière où ils n'avaient pas été conviés, "pour leur permettre de poursuivre une préparation physique spécifique", expliquait-on alors au sein du club, un groupe d'une dizaine de joueurs n'a pas repris avec le groupe entraîné par Niko Kovac et suit actuellement un entraînement individualisé à part.

Ce groupe est composé de joueurs expérimentés tels que l'attaquant sénégalais Keita Baldé, sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2022, ou encore le défenseur brésilien Jemerson, sous contrat jusqu'en juin 2021.

D'autres professionnels aguerris, tels que le milieu international marocain Youssef Aït Bennasser, le milieu international malien Adama Traoré, l'attaquant Samuel Grandsir et le défenseur international brésilien Jorge font également partie de ce groupe.

Ils sont accompagnés des jeunes Wilson Isidor, Julien Serrano et Adrien Bongiovanni, Lyle Foster (sur le départ pour le club portugais de Guimaraes), et Franco Antonucci, en partance pour le club néerlandais du Feyenoord Rotterdam.

- Sidibé bientôt de retour -

Même si le cas de chacun d'entre eux n'a pas été encore totalement tranché par la direction du club, le directeur sportif Paul Mitchell souhaiterait les voir partir.

D'autant que, de façon progressive, cinq autres joueurs, dont les prêts avaient été rallongés en juin dernier afin de terminer la saison dans leurs clubs respectifs et dont les situations sont complexes, vont revenir au centre d'entraînement de La Turbie.

Il s'agit du défenseur champion du monde français Djibril Sidibé (de retour d'Everton), du défenseur italien Antonio Barreca (Genoa), du milieu bissaoguinéen Pelé (Reading), du milieu portugais Gil Dias (Grenade) et de l'attaquant espagnol Jordi Mboula (Huesca).

Enfin, Mitchell et Kovac doivent également se positionner clairement sur les deux joueurs blessés, Cesc Fabregas, sous contrat jusqu'en juin 2022, et Stevan Jovetic (juin 2021), qui font partie des plus gros salaires du club.

En revanche, Jean-Eudes Aholou, Nacer Chadli, Henry Onyekuru et Sofiane Diop, indésirables sous Leonardo Jardim puis Robert Moreno font, eux, actuellement partie du groupe de Kovac, qui vient de faire embaucher le Croate Vatroslav Mihacic, comme nouvel entraîneur des gardiens.

