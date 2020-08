Athlétisme: Cheptegei efface Bekele

Publicité Lire la suite

Monaco (AFP)

Un grand exploit pour un grand retour. Pour le premier meeting d'envergure de la saison après la longue pause due au coronavirus, l'Ougandais Joshua Cheptegei n'a pas fait dans la demi-mesure en effaçant vendredi à Monaco le record du monde du 5.000 m de Kenenisa Bekele en 12 min 35 sec 36.

Protocole sanitaire oblige, il n'y avait que 5.000 spectateurs dans les travées de Louis-II mais ils se souviendront sans doute longtemps de cette soirée vraiment pas comme les autres. Au cours d'une réunion qui a vu se succéder les performances de choix, celle de Cheptegei restera forcément dans les annales.

L'Ougandais avait déjà crevé l'écran l'an dernier à Doha en s'emparant du titre mondial du 10.000 m. Il est allé encore plus loin sur le Rocher en supplantant une légende du demi-fond telle que Bekele dont le chrono de référence datait du 31 mai 2004 (12 min 37 sec 35). A croire que la nouvelle piste inaugurée par les organisateurs du meeting de Monaco fait des merveilles.

Parti seul aux 3.000 m, Cheptegei a survolé la course, son dauphin, le Kényan Nicholas Kipkorir Kimel, arrivant avec près de 16 secondes de retard (12 min 51 sec 78). Avec cette victoire tonitruante, le voilà à 23 ans propriétaire de deux records du monde puisqu'il possédait déjà celui du 5 km sur route.

- Suprématie mondiale -

"Monaco est un endroit vraiment spécial, un de ces rares endroits où on peut battre un record, a-t-il lancé après sa chevauchée historique. Cela a été très dur de rester motivé cette saison. Mais je me suis poussé moi-même et je suis aussi très bien entouré."

Grand fan de football et de Manchester United, Cheptegei a été révélé en 2014 avant de s'exiler au Kénya pour travailler sous les ordres de Patrick Sang, l'entraîneur du roi du marathon Eliud Kipchoge. Mais il a très vite eu le mal du pays, retournant donc en Ouganda, à Kapchorwa (est) à 1.800 m d'altitude, où le Néerlandais Andy Ruiter a monté un groupe de haut niveau autour de lui. Depuis, les prestations de choix s'enchaînent, il est devenu champion du monde de cross l'an dernier, et celle de vendredi à Monaco n'a fait que confirmer sa nouvelle suprématie sur le fond mondial, à un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

Outre Cheptegei, les autres cadors réunis sur le Rocher ont eux aussi profité à plein du tout nouveau tartan du stade Louis-II et démontré qu'ils avaient faim après leur longue coupure, crise sanitaire oblige.

Au rayon record, le petit prodige norvégien Jakob Ingebrigtsen a pris la tête du bilan européen de tous les temps sur 1.500 m en effaçant le chrono de Mo Farah (3:28.68) grâce à sa 2e place derrière le champion du monde kényan Timothy Cheruiyot (3:28.45) au terme d'un final haletant. Il devient à 19 ans le 8e meilleur performeur de l'histoire.

- Le poing levé de Lyles -

Phénomène de précocité, Ingebrigtsen, qui avait été révélé à l'Euro-2018 à Berlin avec son doublé 1.500-5.000 m, avait échoué près du podium en octobre 2019 sur ces deux distances aux Mondiaux de Doha (4e du 1.500 m et 5e du 5.000 m).

Autres faits marquants de la soirée: la balade de Karsten Warholm sur 400 m haies (47 sec 10, 8e performance de tous les temps), et celle de Noah Lyles sur 200 m (19 sec 76). La nouvelle étoile du sprint US en a profité pour rendre hommage au mouvement Black Lives Matter avant la course.

Lors de la présentation des coureurs, l'Américain (23 ans) a levé son poing droit ganté de noir en baissant la tête, reproduisant le geste réalisé par ses compatriotes Tommie Smith et John Carlos sur l'iconique podium du 200 des Jeux de Mexico en 1968.

Enfin, le prodige suédois Armand Duplantis n'a pas eu de rival à sa mesure avec le forfait contraint du double champion du monde Sam Kendricks dont les perches ne sont jamais arrivées à Monaco. Avec un saut à 6 m, le recordman du monde (6,18 m) a rempli son contrat malgré une frayeur à 5,70 m, passé au 3e essai.

Le Français Valentin Lavillenie n'a lui même pas pu défendre ses chances. Testé positif jeudi au covid-19, il n'a pas pris part au concours.

© 2020 AFP