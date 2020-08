Biélorussie : l’Union européenne va sanctionner les responsables de la répression

L'Union européenne a donné vendredi son feu vert pour sanctionner des responsables de la répression contre les manifestants en Biélorussie, après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko.

Un accord européen pour sanctionner des responsables biélorusses. L'Union européenne a donné, vendredi 14 août, son feu vert pour sanctionner les personnes derrière la répression menée en Biélorussie après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, ont indiqué à l'AFP plusieurs responsables européens.

"Les ministres des Affaires étrangères ont donné leur accord pour sanctionner les responsables de la répression et une liste de noms va être établie", a-t-on précisé de même source, alors que se poursuit la vidéoconférence réunissant les ministres des Affaires étrangères.

Plusieurs dirigeants européens avaient déjà indiqué souhaiter emprunter cette voie. L'Allemagne, qui assume la présidence semestrielle des réunions de l'UE, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avaient réclamé des sanctions pour les coupables de violations des droits humains.

Le chef de la diplomatie lituanienne, Linas Linkevicius, interrogé par l'AFP, avait fait part de la même volonté : "Je vais proposer d'appliquer des sanctions individuelles aux fonctionnaires et hommes politiques directement responsables de l'usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques, et aussi de la falsification des élections."

La Lituanie a accueilli l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, contrainte à l'exil après avoir contesté la victoire d'Alexandre Loukachenko. Elle a appelé vendredi à des "manifestations pacifiques" dans son pays.

Minsk, de son côté, s'est dit prêt, vendredi, à un "dialogue constructif" avec l'étranger et a commencé à relâcher des centaines de personnes arrêtées depuis lundi. De nombreux manifestants ont dénoncé l'extrême brutalité de la répression du pouvoir.

La Pologne et la Lituanie au secours des opposants

Le gouvernement polonais a prévu une enveloppe de 11 millions d'euros pour aider les Biélorusses à obtenir des visas et financer leur installation en Pologne et pour soutenir les médias indépendants et les organisations non gouvernementales en Biélorussie, a annoncé, vendredi, devant le Parlement, le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Sont également prévues des bourses pour les Biélorusses poursuivant leurs études dans les universités polonaises.

La Lituanie a de son côté proposé de soigner les manifestants biélorusses blessés au cours des manifestations et suggéré la mise en place d'un fonds de l'Union européenne pour aider "les victimes de la répression".

