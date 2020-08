C1: le Lyonnais Maxwel Cornet, cauchemar de City et de Guardiola

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Trois buts en deux matches: il y a deux ans, Maxwel Cornet devenait le bourreau du Manchester City de Pep Guardiola. Entre banc des remplaçants et nouveau poste, le Lyonnais a tâtonné depuis mais retrouve les Mancuniens en pleine confiance, samedi en quart de Ligue des champions.

Lors de la double confrontation avec l'équipe anglaise en phase de poules de C1 2018-2019, Cornet avait ouvert la marque lors du match aller gagné 2-1 à l'Etihad Stadium. Il avait réalisé le doublé et touché la barre transversale pour le nul (2-2) concédé au retour à Lyon.

"J'ai été très impressionné par le talent de Maxwel Cornet", avait alors reconnu l'entraîneur Guardiola devant la presse.

Éloge improbable d'un des plus grands coaches d'Europe alors que Cornet, 22 ans à l'époque, n'avait pas été une seule fois titulaire sur les onze matches précédemment joués depuis l'été 2018 par l'OL, alors dirigé par Bruno Genesio.

- Équipier modèle -

"Il n'y a que le terrain qui parle. Quand on revendique des choses, il faut montrer sur le terrain que c'est mérité", avait clamé le joueur après le second match.

"Quand on garde le bon état d'esprit, on est souvent récompensé", avait d'ailleurs salué Genesio... qui n'avait pourtant pas, par la suite, modifié le statut du joueur.

Cornet, transféré en 2015 pour 400.000 euros, avait longtemps espéré un transfert vers le club allemand de Wolfsburg mais il avait été retenu après le refus de Nicolas Pépé de venir à Lyon.

Pour autant, jamais d'esclandre pour un garçon considéré comme un équipier modèle, toujours au service de l'équipe mais souvent critiqué par le versatile public lyonnais.

Celui-ci lui reprochait certaines défaillances dans le dernier geste, oubliant trop facilement l'énergie perdue dans ses courses de repli défensif.

- Couteau suisse -

Un vrai couteau suisse donc, qui a prolongé il y a un an jusqu'en 2023 : Cornet a longtemps cherché sa voie avant que le nouvel entraîneur lyonnais Rudi Garcia ne l'invite à se repositionner dans le couloir gauche, dans le cadre d'un dispositif en 3-5-2.

Comme Garcia l'avait fait à Marseille pour son ami Bouna Sarr, connu à Metz.

Un repositionnement couronné de succès. Au point de devenir le N.1 à ce poste devant même son compatriote Youssouf Koné, recruté il y a un an, et de crever l'écran, grâce à un physique impressionnant, sur les deux derniers matches de l'OL contre le Paris Saint-Germain, en Coupe de la Ligue, et la Juventus en Ligue des champions.

"Dans un premier temps, je pensais que ce serait seulement pour un match, pour dépanner car nous avions pas mal de blessés cet hiver. Et au fil des matches, j'ai vu que l'entraîneur m'a laissé à ce poste et j'ai commencé à prendre des marques. Je commence à m'éclater. Cela demande un effort psychologique car il faut avoir le déclic", a-t-il confié à l'AFP avant d'affronter la Juve.

Auparavant, il était parfois utilisé sur l'aile droite. Il avait aussi réalisé une belle seconde moitié de saison 2015-2016 sur le côté gauche au point d'avoir poussé sur le banc des remplaçants Mathieu Valbuena qui s'en était plaint au président Jean-Michel Aulas.

"Avec ce que fait le petit Cornet actuellement, celui-ci est devant Mathieu. C'est comme ça, c'est la concurrence quel que soit l'âge des joueurs et le club. C'est la vie de footballeur", avait dégainé Bernard Lacombe, alors conseiller de JMA après un doublé de l'international ivoirien qui avait permis à Lyon de battre Montpellier (2-0).

Ces quatre mois de réussite en 2016 tout comme ses exploits contre City ne lui ont pas rendu pour autant la vie plus facile à l'OL. Mais l'initiative de Rudi Garcia semble faire de lui enfin un joueur majeur de l'équipe.

Au point d'avoir vu le club s'inquiéter d'un possible forfait après une gêne musculaire qu'il a ressentie après le match à Turin. Il devrait toutefois bien tenir sa place.

