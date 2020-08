L1: les chantiers de Gasset à Bordeaux

Publicité Lire la suite

Bordeaux (AFP)

Nommé lundi à la tête des Girondins en remplacement de Paulo Sousa, l'entraîneur Jean-Louis Gasset a entamé une revue d'effectif express pour trouver la formule capable de relancer Bordeaux, rentré dans le rang sportivement depuis dix ans.

Il avait quitté le club du Haillan en 2010 en tant qu'adjoint de Laurent Blanc et animateur d'entraînement, après un cycle de trois ans haut en couleurs et riche de trophées.

Il y est revenu cette semaine par la grande porte, en numéro 1, pour redorer un blason écorné depuis le débarquement des Américains à l'actionnariat du club fin 2018 et la nomination du président Frédéric Longuépée qui s'est mis la majorité des acteurs des Girondins - salariés historiques, anciens joueurs, supporters - à dos.

En cette période troublée, l'expérience de Gasset est gage de sérieux, de sérénité et de stabilité. Il en aura besoin pour prendre le pouls d'un groupe formaté aux préceptes tactiques de Sousa (défense à trois), vivant très bien malgré des résultats qui n'ont pas suivi sur la durée (4e de L1 en décembre 2019, 12e au début de la pandémie).

Il en aura besoin pour rendre la mariée un peu plus présentable en cas de revente prochaine, pas à exclure, surtout si l'actionnaire King Street, qui vient d'injecter 30 millions d'euros en fonds propres pour passer l'obstacle de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) en juillet, décide d'arrêter les frais.

- Pompier de service -

Chargé de jouer le pompier de service lors de ses arrivées à Montpellier début 2017 et à Saint-Étienne fin 2017, deux équipes mal en points, le vieux loup (66 ans) hérite cette fois d'une équipe sans handicap comptable, ni d'a priori défavorable à sa venue.

Lors de ses dix-sept mois en Gironde, Sousa s'était appuyé sur quatre cadres: le capitaine Benoît Costil qui a vu partir à regret son entraîneur spécifique Paulo Grilo, et trois vice-capitaines, Laurent Koscielny, Jimmy Briand et Nicolas De Préville. Gasset devrait en faire de même.

Il connait très bien Koscielny via l'équipe de France lorsqu'il était adjoint du sélectionneur Laurent Blanc entre 2010 et 2012, un peu moins Briand qu'il a aussi croisé en Bleu et il s'est entretenu longuement le jour de sa nomination avec Costil. Mieux, il a promu comme adjoint le Tchèque Jaroslav Plasil, une décennie en marine et blanc, encore en activité il y a un an avec la majorité des joueurs girondins mais qui se morfondait depuis dans le staff de la réserve.

A moins d'une semaine de la reprise de la compétition face à Nantes, les choix de Gasset seront scrutés ce samedi à Auxerre pour sa seule répétition à balles à blanc. Notamment son système.

- Pragmatisme -

Plutôt adepte de la défense à quatre, l'Héraultais n'en demeure pas moins un pragmatique. On l'avait aperçu lors de son passage réussi dans le Forez (1,75 point pris par match) où il avait fait évoluer les Verts à 3 derrière, le système privilégié par Sousa, plutôt goûté par ses nouveaux joueurs, s'il trouve ses fameux pistons.

Gasset fera-t-il table rase du passé ? A voir, surtout après la démonstration des Bordelais configurés en 3-1-4-2 samedi dernier à Reims (victoire 4-0) qui n'a pu lui échapper.

Quid des hommes ? Dans un contexte d'austérité financière, avec un dégraissage à venir confié au nouveau directeur sportif Alain Roche, sa feuille de route lui demandera de valoriser les jeunes du cru (8 nouveaux contrats professionnels durant cette intersaison).

Or, à Saint-Étienne, Gasset avait privilégié l'expérience à la jeunesse à court terme pour sortir de l'ornière, sans développer forcément la formation verte quand tout allait mieux au classement.

© 2020 AFP