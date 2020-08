Covid-19 en France : plus de 3 300 nouveaux cas en 24 heures, le port du masque étendu dans les Bouches-du-Rhône

En l'espace de 24 heures, la France a enregistré 3 300 nouveaux cas de coronavirus sur son territoire. Face à l'augmentation des cas, l'obligation de porter le masque sera étendue dès dimanche à Marseille et dans plusieurs grandes villes et communes touristiques des Bouches-du-Rhône.

Alors que la France a dépassé les 3 000 cas de contamination quotidiens samedi, le port du masque obligatoire sera étendu dimanche au sein du département des Bouches-du-Rhône, classé vendredi avec Paris en "zones actives de circulation" du virus.

Le pays a enregistré 3 310 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en vingt-quatre heures, a annoncé samedi 15 août l'agence Santé Publique France (SPF), qui relève aussi une légère hausse des hospitalisations.

D'après les derniers chiffres de SPF, le nombre total de cas confirmés de contamination au Covid-19 s'élève désormais à 215 521.

SPF souligne aussi que 17 nouveaux clusters ont été identifiés en 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés s'élève samedi à 4 857, dont 376 en réanimation. C'est plus que ces deux derniers jours : ils étaient 4 828 vendredi et 4 864 jeudi.

L'agence SPF indique que, depuis le début de l'épidémie, 30 409 personnes sont décédées en France du coronavirus.

Marseille et d'autres villes désormais concernées

Face à la hausse du nombre de nouvelles contaminations, l'obligation de porter le masque sera étendue dès dimanche à Marseille et dans plusieurs grandes villes et communes touristiques des Bouches-du-Rhône, un département où la circulation du Covid-19 est "active", a annoncé le préfet samedi.

Déjà obligatoire depuis le 8 août dans certains quartiers de la deuxième ville de France, notamment autour du Vieux-Port, le port du masque sera étendu à l'ensemble des sept premiers arrondissements de Marseille - les plus centraux - (qui en compte seize), a indiqué Pierre Dartout lors d'une conférence de presse.

Deux types de communes sont visées par l'arrêté : "les communes les plus importantes du département qui disposent d'un centre attractif et dense", comme Aix-en-Provence et Arles, mais également les communes les plus touristiques, qu'elles soient en bord de Méditerranée, comme Cassis, La Ciotat, Carry-le-Rouet, ou dans l'intérieur des terres comme Saint-Rémy-de-Provence et les Baux-de-Provence.

Quatorze communes en tout sont concernées et, pour chacune, "le périmètre a été délimité en accord avec les maires".

L'obligation est aussi étendue "aux espaces extérieurs des centres commerciaux comme à Plan-de-Campagne", une vaste zone de magasins proche de Marseille.

Une hausse des cas due notamment au tourisme

Dès lundi, des renforts de police sont attendus sur l'ensemble du département et 703 opérations de contrôle seront menées, a annoncé Denis Mauvais, directeur de cabinet du préfet de police, qui a ajouté que "des contraventions ont déjà été dressées à Marseille".

Le département, à l'instar de Paris, a dépassé cette semaine un "seuil d'alerte" selon le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé, Sébastien Debeaumont. "Il est clair que plusieurs ingrédients continuent à la dégradation des indicateurs dans le département, d'une part la dimension touristique mais aussi le fait que beaucoup d'habitants ont décidé de passer les vacances ici", a affirmé Sébastien Debeaumont.

Comme le département des Bouches-du-Rhône, la ville de Paris a été classée vendredi en "zone active de circulation" du coronavirus afin de permettre aux préfets de prendre des mesures plus restrictives.

