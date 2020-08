Attaque d'un hôtel à Mogadiscio : au moins cinq morts, une dizaine de blessés

Des ambulanciers et des civils transportent un blessé après une explosion et une fusillade dans l'hôtel Elite, à Mogadiscio, en Somalie, le 16 août 2020.

Des hommes armés ont investi dimanche un hôtel du bord de mer à Mogadiscio après l'explosion d'une voiture piégée. Durant cette attaque armée, au moins cinq personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées, selon un bilan encore provisoire.

Au moins cinq personnes ont été tuées et une dizaine ont été blessées dimanche 16 août dans l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des responsables gouvernementaux, a indiqué à l'AFP un responsable de sécurité du gouvernement somalien.

"Il y a encore des tirs sporadiques dans l'hôtel, et selon les premières informations reçues, il y a cinq morts et plus de dix blessés", selon ce responsable. Il a ajouté que "le bilan des morts" pouvait encore augmenter car l'explosion qui a précédé l'attaque de l'établissement par des hommes armés "a été massive" et il y a "des otages dans l'hôtel".

"Il y a eu l'explosion d'une voiture piégée ciblant l'hôtel Elite sur la plage du Lido" et "il y a des coups de feu importants à l'intérieur de l'hôtel", avait auparavant déclaré Adan Ibrahim, officier de police dans la zone.

Des témoins ont confirmé que l'attaque de l'hôtel Elite avait débuté par une forte explosion et qu'ensuite des gens fuyaient en courant le secteur de l'établissement où des coups de feu étaient entendus.

Ce type d'opération s'apparente à celles habituellement menées par les jihadistes shebab dans la capitale somalienne.

"C'est le chaos"

"L'explosion a été très forte et j'ai vu de la fumée dans la zone, c'est le chaos et les gens fuient les bâtiments alentour", selon l'un de ces témoins, Ali Sayid Adan.

Lundi, au moins quatre personnes ont été tuées dans des échanges de coups de feu à l'intérieur de la prison centrale de Mogadiscio après que des prisonniers ont réussi à s'emparer d'armes détenues par leurs gardiens.

Tous les prisonniers impliqués dans l'incident étaient des islamistes radicaux shebab, dont certains purgeaient une peine de prison à perpétuité, a affirmé un responsable de la police ayant requis l'anonymat.

Chassés de la capitale somalienne en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.

Affiliés à Al-Qaïda, ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom).

Avec AFP

