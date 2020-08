MotoGP: Andrea Dovizioso vainqueur d'une course à rebondissements en Autriche

Publicité Lire la suite

Spielberg (Autriche) (AFP)

Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche MotoGP à l'issue d'une course marquée par des accidents et des chutes qui n'ont toutefois pas fait de blessés graves.

Le pilote italien fait ainsi un pied-de-nez à son employeur Ducati après avoir annoncé la veille qu'il quittait cette écurie à compter de l'année prochaine. Il devance l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) qui s'est emparé de la 2e place dans les derniers virages aux dépens d'un autre pilote Ducati, l'Australien Jack Miller.

"C'est très étrange pour des tas de raisons", a constaté "Dovi" après l'arrivée, tout en remerciant son équipe, mais un peu du bout des lèvres.

"Ce n'est pas le moment d'en parler, il y a d'abord le championnat", a-t-il déclaré.

Vice-champion du monde MotoGP en 2017, 2018 et 2019, il s'agit de sa 15e victoire en MotoGP. Pour Ducati, cette première place en Autriche est la 5e consécutive depuis le retour du circuit du Spielberg au championnat du monde. Il s'agit également de la 50e en catégorie reine pour la firme de Borgo Panigale.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a terminé 8e après avoir connu des problèmes de frein mais conserve la tête du classement provisoire du championnat du monde après quatre épreuves.

"C'est embêtant car on ne peut pas perdre des points faciles comme cela et c'est important d'en marquer le plus possible", a-t-il déploré.

La course a été marquée par un spectaculaire accident entre un autre pilote français, Johann Zarco, et l'Italien Franco Morbidelli qui se sont accrochés.

Leurs motos se sont désintégrées en rebondissant sur la piste devant d'autres coureurs comme le vétéran italien Valentino Rossi qui ne les a évitées qu'à quelques centimètres près.

Morbidelli, resté au sol, a été évacué sur une civière mais a ensuite été montré par les caméras de télévision en train de marcher, soutenu par le personnel médical. Selon son écurie, il ne souffre d'aucune blessure grave et seulement de contusions.

Quant à Zarco il a dû aller s'expliquer après la course avec Valentino Rossi qui lui reprochait de porter la responsabilité de l'accrochage.

Interrompue par un drapeau rouge pour évacuer la piste parsemée de débris, la course a repris pour 20 tours.

- Accidents en série -

L'Espagnol Pol Espargaro (KTM) et le Portugais Miguel Oliveira, également sur KTM, se sont ensuite accrochés puis c'est Alex Rins (Suzuki) qui est tombé alors qu'il tentait de passer Andrea Dovizioso pour la tête de la course.

Le grand perdant de la journée est l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha). Parti en pole position, il n'a terminé que 10e, perdant par la même occasion la 2e place au classement provisoire du championnat au profit de Dovizioso.

Ce dernier n'a pas encore fait savoir quelle écurie il entendait rejoindre l'an prochain, s'il décide, à 34 ans, de poursuivre sa carrière en MotoGP.

Les motos autrichiennes KTM, qui couraient chez elles après avoir remporté lors du précédent Grand Prix de la République tchèque leur première victoire en MotoGP, ont aussi un peu déçu avec seulement une 4e place pour Brad Binder, vainqueur une semaine auparavant, lui aussi pour la première fois. Celui-ci menait toutefois la course avant son interruption mais a pris un mauvais deuxième départ.

Le tenant du titre, et sextuple champion du monde, Marc Marquez (Honda) n'a de nouveau pas participé à cette course après s'être fracturé le bras lors du premier GP de la saison. La date du retour du champion espagnol n'est pas encore connue.

Avant celle du MotoGP, la course des Moto2 avait elle aussi vu un spectaculaire accident.

L'Italien Enea Bastianini a chuté après avoir perdu le contrôle de sa moto qui, restée en milieu de piste, a été percutée de plein fouet par le Malaisien Hafyzh Syahrin.

Celui-ci est resté allongé sur la piste puis soigné avant d'être emmené en ambulance mais ne souffre pas de blessures graves.

Elle aussi interrompue, la course, dont la durée a été réduite, a été remportée par l'Espagnol Jorge Martin.

En Moto3, l'Espagnol Albert Arenas a triomphé pour la troisième fois cette saison, consolidant sa première place au championnat.

La prochaine épreuve est le Grand Prix de Styrie le weekend prochain sur ce même circuit de Spielberg.

© 2020 AFP