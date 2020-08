Play-offs NBA: les choses sérieuses commencent

Publicité Lire la suite

Lakers-Portland, LeBron James contre Damian Lillard, Clippers-Dallas, Kawhi Leonard face à Luka Doncic, Boston-Philadelphie, grand classique à l'Est, font partie des alléchants duels du 1er tour des play-offs qui débutent lundi chez Disney World.

CONFÉRENCE EST

. Milwaukee (1) - Orlando (8): Nerveux les Bucks? Peut-être, si on se fie au petit coup de tête de Giannis Antetokounmpo sur Moritz Wagner (Wizards), finalement sanctionné d'un seul match de suspension. Après cinq défaites, les Bucks, certes gestionnaires, ont en tout cas "frustré" leur leader, "non pas parce qu'on a perdu, mais parce que nous n'avons pas été nous-mêmes en défense". En quête d'un 2e sacre depuis 1971, Milwaukee devrait retrouver ses fondamentaux face au Magic, battus quatre fois en autant de confrontations.

. Toronto (2) - Brooklyn (7): Outsiders puis champions l'an passé, les Raptors ne sont pas plus favoris cette année, mais cela leur va. Sans Kawhi Leonard, ils font mieux que défendre leur peau grâce à un effectif renforcé dans son jeu et ses certitudes, animé d'une abnégation sans faille. Les Nets, bien que bluffants dans la bulle (5 victoires) sans leurs joueurs majeurs (Durant, Irving, Dinwiddie, Jordan), ne sont a priori pas de taille pour empêcher Toronto d'avancer.

. Boston (3) - Philadelphie (6): leur rivalité en play-offs, vieille de 47 ans, qui a vu les Celtics éliminer les Sixers 13 fois en 20 séries, ne manque jamais de sel. Autour de Kemba Walker et Jaylen Brown, Jayson Tatum devra confirmer qu'il est le leader d'attaque de Boston. D'autant que celui qui défend sur lui, Ben Simmons, sera absent (genou). Sans lui, les chances de Philly sont amoindries. Mais Joel Embiid est bien là, malgré une cheville endolorie. Et, comme l'a rappelé Al Horford, ancien de Boston, les 76ers mènent 3-1 dans leurs oppositions...

. Indiana (4) - Miami (5): le duel s'annonce serré, sur fond de grosse brouille entre TJ Warren et Jimmy Butler remontant à janvier. La semaine passée, ils se sont retrouvés sans incident, pour la 3e victoire du Heat en quatre rencontres. Leur face-à-face sera un facteur déterminant, Warren tournant à 31 points de moyenne, Butler étant un défenseur tenace. S'il contient l'ailier des Pacers, ceux-ci pécheraient offensivement, contrairement à Miami qui possède en Duncan Robinson et Tyler Herro des shooteurs redoutables.

CONFÉRENCE OUEST

. Lakers (1) - Portland (8): après une reprise à l'économie (5 défaites), l'heure est venue pour LeBron James et Anthony Davis d'assumer leur statut de favoris. La pression sera sur leurs épaules contre Portland, passé par trois derniers matches et un barrage, joués comme des finales, et porté par Damian Lillard, meilleur joueur de la bulle (36,9 pts de moyenne). Le supplément d'âme aura son importance entre cette équipe revenue de loin et L.A. qui répète à l'envi vouloir s'inspirer de sa légende défunte Kobe Bryant pour marcher sur ses pas glorieux.

. Clippers (2) - Dallas (7): l'affiche piège par excellence pour les Clips, eux aussi favoris à l'Ouest, mais qui vont devoir contenir le prodige slovène Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Le collectif de Doc Rivers, encore en quête d'une meilleure alchimie, ne manque cependant pas de guerriers en défense dans le sillage de Kawhi Leonard, qui sait comment gagner des titres et peut compter sur Paul George pour enfiler des points. Sans oublier des remplaçants qui valent bien des titulaires (Williams, Harrell).

. Denver (3) - Utah (6): leur dernière opposition s'est conclue après double prolongation en faveur de Nuggets, heureux de retrouver Jamal Murray en forme, pour soulager Nikola Jokic, considéré par Gregg Popovich comme "un Larry Bird moderne". La série pourrait donc bien aller loin, avec un Jazz qui ne lâchera rien à l'image de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, réconciliés après leur brouille sur fond de transmission du coronavirus.

. Houston (4) - Oklahoma City (5): Et si Chris Paul avait le dernier mot? Arrivé à reculons à OKC après un échange avec Russell Westbrook parti à Houston, le meneur est pour beaucoup dans la belle saison du Thunder qui s'appuie surtout sur son cinq majeur (Gallinari, Adams, Schroder, Gilgeous-Alexander). Mais en face, l'intenable James Harden fourbit ses shoots et s'est même mis à très bien défendre, en espérant le retour rapide de Westbrook (cuisse).

