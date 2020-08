Covid-19 : les centres de dépistage "saturés" en Île-de-France

Les tests de dépistage PCR ont été mis en place le 11 mai en France. Ici, le 22 mai en Seine-Saint-Denis. © Stéphane de Sakutin, AFP

Texte par : Ségolène ALLEMANDOU Suivre 6 mn

En partance pour la France d'outre-mer, de retour de mariage ou en contact avec un collègue contaminé... De plus en plus de Français se précipitent dans les centres de dépistage pour se faire tester gratuitement et sans ordonnance. Certains personnels de laboratoire ne cachent pas leur exaspération.