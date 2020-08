Wall Street ouvre en hausse, aidée par des résultats meilleurs que prévu

Des passsants devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 3 août 2020

New York (AFP)

La Bourse de New York montait à l'ouverture mardi, soutenue par les solides résultats de grands groupes de la distribution dont Walmart et par un indicateur sur le logement.

Vers 13H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 0,09% à 27.869,66 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,65% à 11.202,40 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,33% à 3.393,15 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé lundi, le Dow Jones lâchant 0,31% tandis que le Nasdaq gagnait 1,00% et atteignait un nouveau record grâce aux grands noms de la technologie, dans un marché aux échanges limités en plein été.

Mardi, "le marché digère les résultats optimistes de plusieurs grands groupes de distribution", remarquent les analystes de Charles Schwab.

Grâce à des consommateurs au pouvoir d'achat soutenu par les aides du gouvernement et qui, coincés à la maison, ont acheté plus de nourriture, de produits de divertissement et se sont lancés dans des travaux domestiques, le géant des supermarchés Walmart et l'enseigne de bricolage et d'aménagement de la maison Home Depot ont dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Autre signe optimiste sur la santé financière des ménages américains: les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont augmenté de 22,6% en juillet par rapport au mois de juin, un troisième mois de forte hausse après la chute liée au confinement.

Toutefois, remarquent aussi les analystes de Charles Schab, "les gros titres aux Etats-Unis restent dominés par les tensions élevées entre les Etats-Unis et la Chine, l'incapacité des parlementaires à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie et les craintes liées au Covid-19".

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine baissait à 0,6720% contre 0,6882% lundi soir.

