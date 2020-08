Biélorussie : l'UE ne reconnaît pas la réélection d'Alexandre Loukachenko

Les dirigeants européens ont annoncé, mercredi, la mise en place imminente de sanctions visant un nombre "substantiel" de responsables biélorusses, après la répression et les violences subies par les manifestants en Biélorussie.

La pression s'accentue sur Alexandre Loukachenko. L'Union européenne ne reconnaît pas la réélection du président biélorusse et va sanctionner "bientôt" un nombre "substantiel" de responsables des fraudes électorales et des violences qui ont suivi le scrutin, a annoncé, mercredi 19 août, le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'issue d'un sommet extraordinaire en visioconférence.

La présidentielle "n'était ni libre ni équitable et l'UE ne reconnaît pas le résultat", a déclaré Charles Michel. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a exprimé, dans la foulée, son soutien aux manifestants biélorusses. "Nous ne doutons pas qu'il y ait eu des fraudes massives lors de la présidentielle", a-t-elle déclaré, ajoutant que pour l'UE, "il est clair que la Biélorussie doit trouver sa propre voie. Cela doit se faire par le dialogue et il ne doit y avoir aucune intervention extérieure".

Quelques minutes auparavant, le chef d'État biélorusse avait ordonné au gouvernement d'empêcher les troubles dans le pays et de renforcer les contrôles aux frontières. Le président souhaite ainsi "empêcher que des militants, des armes, des munitions ou de l'argent provenant d'autres pays entrent en Biélorussie pour financer les émeutes".

La veille, le président français, Emmanuel Macron, la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président du Conseil européen, Charles Michel, avaient échangé avec Vladimir Poutine au sujet de son allié, Alexandre Loukachenko. L’objectif des Européens : favoriser un dialogue avec l'opposition qui proteste contre les résultats de l'élection présidentielle.

Depuis son exil en Lituanie, la cheffe de file de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, avait appelé mercredi l’Union européenne à faire preuve de fermeté et à rejeter les résultats de l'élection présidentielle "frauduleuse" du 9 août. "Je vous demande de ne pas reconnaître ces élections frauduleuses. M. Loukachenko a perdu toute légitimité aux yeux de notre nation et du monde", a déclaré Svetlana Tikhanovskaïa en anglais dans une vidéo adressée au Conseil de l'Europe et diffusée sur YouTube.

Dans la soirée de mardi, plusieurs milliers de manifestants s’étaient à nouveau réunis sur la place de l'Indépendance, à Minsk, brandissant les drapeaux de couleurs rouge et blanche de l'opposition et appelant à la démission d'Alexandre Loukachenko, qui clame avoir remporté 80 % des voix au scrutin.

Avec AFP

