États-Unis : des incendies hors de contrôle provoquent des milliers d'évacuations en Californie

Des milliers de personnes ont été évacuées, jeudi, dans le centre et le nord de la Californie, aux États-Unis, en raison de violents incendies. Quatre foyers autour de la baie de San Francisco attisés par de vents violents ont déclenché 367 feux, selon le gouverneur de Californie.

De gigantesques incendies continuaient à ravager le centre et le nord de la Californie, dans l'ouest des États-Unis, jeudi 20 août, provoquant l’évacuation de milliers de personnes, dont les habitations risquent de partir en fumée.

Deux des plus grands brasiers sévissent au nord et au sud de San Francisco : le SCU Lightning Complex et le LNU Lightning Complex, englobant de multiples foyers qui se sont déclarés depuis lundi.

Le LNU, qui touche les comtés vinicoles de Sonama et Napa, était toujours hors de contrôle, jeudi, selon les pompiers californiens. Une centaine de maisons ont été détruites par les flammes, qui menacent désormais plus de 30 000 bâtiments.

"Nous sommes actuellement en train de lutter contre 367 feux", a tweeté, jeudi, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui a déclaré l'état d'urgence pour faciliter l'accès à des fonds.

"La foudre a frappé 10 849 fois en Californie au cours des dernières 72 heures et (l'État a connu) des RECORDS MONDIAUX de chaleur", a-t-il indiqué.

Alerte à la pollution de l'air à San Francisco

Ils ont fait au moins deux victimes, selon les pompiers : un pilote d'hélicoptère dont l'appareil s'est écrasé alors qu'il larguait de l'eau et un employé de la compagnie électrique PG&E retrouvé sans vie.

Les fumées d'incendies ont entraîné des alertes à la pollution de l'air dans les zones touchées, notamment à San Francisco.

"Tant que ces nombreux incendies brûleront pendant des jours et même des semaines, la qualité de l'air sera extrêmement mauvaise pendant une longue période", a expliqué sur Twitter Daniel Swain, spécialiste du climat à l'Université de Californie Los Angeles (UCLA).

Les incendies, qui intervenaient habituellement entre août et novembre, sont devenus plus fréquents et plus importants en Californie au cours des dernières années, en raison notamment du changement climatique.

Avec AFP et Reuters

