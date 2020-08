Golf: Scheffler rend une carte record de 59 au Northern Trust

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

L'Américain Scottie Scheffler a rendu une carte de 59, soit 12 coups sous le par, et pris provisoirement la 2e place ex-aequo du tournoi Northern Trust comptant pour le circuit nord-américain de golf, vendredi à Boston.

Le jeune Texan a réussi six birdies sur les 9 premiers trous, et encore six autres sur le retour, pour rendre une carte record, vierge du moindre bogey. Il n'est que le 12e joueur à boucler un tour en moins de 60 coups dans la longue histoire du circuit américain.

Auteur d'un 70 "normal" jeudi, au 1er tour, Scheffler, 24 ans, est le deuxième plus jeune joueur à réussir un tel score sur le circuit. Et il a terminé à un coup seulement du 58 de légende, record absolu de la PGA, réussi en 2016 par Jim Furyk au dernier tour du Travelers Championship.

Scheffler a aussi battu de deux coups le record du parcours au TPC Boston. Mais il n'a pas pris la tête du tournoi, à 13 coups sous le par, ex-aequo avec l'Australien Cameron Davis qui a enchaîné un 64 et un 65. Car Dustin Johnson a fini sa journée à -15 (67 jeudi et 60 vendredi), alors que plusieurs joueurs étaient encore sur le parcours.

