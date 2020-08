En images : du Real au RB Leipzig, l'épopée du PSG en Ligue des champions

Le PSG dispute, dimanche, la première finale de Ligue des champions de son histoire face au Bayern Munich. Retour en images sur l'épopée européenne des coéquipiers de Neymar et Mbappé.

De l'impressionnant 3-0 face au Real Madrid à la victoire éclatante en demi-finale contre le RB Leipzig en passant par les doutes face à Dortmund et l'Atalanta Bergame : retour sur le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

18/09/2019 : une entrée en lice parfaite face au Real Madrid

Le PSG lance parfaitement sa campagne européenne face au Réal Madrid. © Thomas Sanson, AFP

Opposé à un grand nom du football européen dès le début dans la compétition, le PSG rend une copie plus que convaincante au Parc des Princes. Il s'impose grâce à un doublé de l'Argentin Di Maria et un but de Thomas Meunier. En face, le Real Madrid semble dépassé par la rigueur tactique et l'envie des Parisiens.

01/10/2019 : une victoire précieuse en Turquie

Face au club stambouliote, le PSG a souffert. © Bulent Kilic, AFP

Dans le chaudron de la Türk Telekom Arena, le PSG a peiné pour s'imposer face aux Turcs de Galatasaray. Mais, à l'heure de jeu, Mauro Icardi, parfaitement servi par Sarabia, délivre ses coéquipiers en inscrivant son premier but sous le maillot parisien. Un succès d'autant plus précieux que le Real Madrid a trébuché de son côté, laissant le PSG prendre le large dans la course pour la première place.

22/10/2019 : bons baisers de Bruges

Pour son dernier match de la phase aller, le PSG ne fait qu'une bouchée de Bruges. © Kenzo Tribouillard, AFP

Trois buts de Kylian Mbappé et deux de Mauro Icardi. Le PSG n'a pas fait dans la demi-mesure sur la pelouse du Club Bruges. Avec trois victoires en autant de matches sur cette phase aller, les Franciliens ont déjà un pied en huitième.

Du 06/11/2019 au 12/12/2019 : le PSG déroule pour la phase retour

Cinq victoires et un match nul. Le PSG a survolé la phase de poules. © Thomas Sanson, AFP

Trois matches plus tard, la phase de poules se termine et le PSG a su rester invaincu. Cinq victoires, un match nul, dix-sept buts inscrits, deux encaissés... Le bilan des Parisiens leur permet d'envisager sereinement les matches à élimination direct. Seul le Real Madrid de Karim Benzema a réussi à faire trébucher la bande de Kylian Mbappé (2-2).

Seul Benzema et le Réal Madrid a arraché un point au PSG. © Gabriel Bouys, AFP

18/02/2020 : Haaland et le Borussia Dortmund font douter Neymar et les siens

Le prodige norvégien Erling Haaland a donné du fil à retordre au PSG. © Ina Fassbender, AFP

En huitièmes de finale aller, les vieux démons du PSG resurgissent. Les hommes de Thomas Tuchel concèdent une défaite 2 à 1 face au Borussia Dortmund et leur pépite norvégienne Erling Haaland, auteur d'un doublé. De quoi craindre un nouveau raté parisien en Ligue des champions...

11/03/2020 : À huis-clos, le PSG n'a pas tremblé

Alors que le monde commence à prendre la mesure de la pandémie de Covid-19, le PSG retrouve le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes à huis clos. Malgré ce contexte compliqué, Neymar et les siens renversent la situation : Angel Di Maria et Juan Bernat permettent au club parisien de retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis quatre ans (2-0).

Malgré le huis-clos, les joueurs du PSG ont communié avec les supporters à l'extérieur du Parc des princes © Franck Fife, AFP

12/08/2020 : Choupo-Moting délivre le PSG in extremis face à l'Atalanta

Eric Maxim Choupo-Moting félicité par Neymar après son but pour la victoire du PSG contre l'Atalanta. © David Ramos, AFP

Longtemps interrompu en raison de la pandémie de Covid-19, la Ligue des champions reprend en août sous une forme inédite : un "Final 8" sur terrain neutre à Lisbonne dont les manches sont disputées sur un match sec. Le PSG ouvre le bal face à l'Atalanta Bergame. Malgré les jambes de Neymar, les Parisiens sont à deux doigts de prendre la porte de manière prématurée, en raison d'un but de Pasalic à la 27e minute. Cependant, Paris se trouve un héros inattendu : le Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting. Entré en jeu en fin de match, ils renversent la situation en 142 secondes, le temps d'une passe décisive et d'un but. Après avoir parlé pendant des années de "malédiction parisienne", la chance semble enfin sourire au club de la capitale.

18/08/2020 : le RB Leipzig donne des ailes

Neymar et Angel Di Maria ont été les auteurs d'un récital face au RB Leipzig. © David Ramos, AFP

Dans un match maîtrisé de bout en bout face au novice Leipzig, club créé ex nihilo en 2009 par la multinationale Red Bull pour bousculer l'aristocratie du football continental, Paris a montré que l'expérience n'avait pas de prix à ce niveau de la compétition. La demi-finale est remporté 3 à 0 sans trembler grâce, notamment, à Angel Di Maria, homme du match et auteur d'un but et deux passes décisives.

23/08/2020 : enfin "rêver plus grand" ?

Le 23 août, le PSG fêtera le cinquantenaire de son tout premier match officiel. Face au Bayern Munich, il aura la possibilité de mettre les petits plats dans les grands pour célébrer l'occasion et peut-être remporter la première Ligue des champions de son histoire. Le rêve affiché des propriétaires qataris depuis leur arrivée...

