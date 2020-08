L'opposant russe Alexeï Navalny est transféré vers un hôpital en Allemagne

L'avion médicalisé transportant le principal opposant russe Alexeï Navalny, dans le coma après ce que son entourage affirme être un "empoisonnement", s'est envolé samedi matin de la ville sibérienne d'Omsk vers l'Allemagne, où il doit être soigné

Alexeï Navalny, gravement malade, se trouvait samedi 22 août à bord d'un avion médicalisé le transportant en Allemagne pour y recevoir des soins, après que les alliés politiques de l'opposant russe ont accusé Moscou de vouloir empêcher son évacuation.

"Merci à tous pour votre persévérance. Sans votre soutien, nous n'aurions pas pu l'emmener!", a remercié sur Instagram la femme de l'opposant, Ioulia Navalnaïa, qui l'accompagne sur le vol, publiant une photo du brancard de son mari embarqué dans l'avion.

"L'avion avec Alexeï s'est envolé pour Berlin. Un grand merci à tous pour votre soutien. La lutte pour la vie et la santé d'Alexeï ne fait que commencer, et il reste encore beaucoup d'épreuves à traverser, mais maintenant au moins le premier pas a été franchi", a déclaré sur Twitter la porte-parole de l'opposant, Kira Iarmych.

Un journée de bras de fer

Jugeant son état "stable", les médecins de l'hôpital sibérien d'Omsk ont annoncé que l'opposant russe, placé en réanimation après un empoisonnement présumé, pouvait être transféré vers un autre établissement en Allemagne. Le pronostic vital de Navalny n'est pas engagé dans l'immédiat, ont-ils précisé en ajoutant que l'homme de 44 ans avait été plongé dans un coma artificiel.

Ce départ survient après une journée de bras de fer entre ses proches et les médecins russes au sujet de son évacuation. Plus tôt, ces mêmes médecins avaient refusé son transfert, estimant son état "instable". "C'est clairement plus sûr à bord d'un avion moderne qu'à l'hôpital à Omsk, transférez-le le plus vite possible", avait alors plaidé Léonid Volkov, le bras droit de l'opposant russe, avant de demander à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) d'intervenir pour obtenir son départ vers l'Allemagne.

Dans la soirée, la Cour a demandé à la Russie de veiller "sans délais" à ce qu'elle-même, sa femme et ses médecins aient accès à son dossier médical et qu'ils puissent lui rendre visite.

Des médecins allemands qui avaient pu examiner Alexeï Navalny en Sibérie occidentale avaient assuré être en mesure de le transporter à Berlin pour qu'il y soit soigné et avaient dépêché un avion-ambulance sur place.

Suspicion d'empoisonnement

Alexeï Navalny se rendait de Tomsk à Moscou en avion quand il a fait un malaise. L'appareil a dû faire un atterrissage d'urgence à Omsk, en Sibérie occidentale.

L'opposant y a été admis à l'hôpital, placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel. Ses alliés ont dit être persuadés qu'il avait été victime d'un "empoisonnement intentionnel".

Les tests effectués sur Alexeï Navalny en Sibérie n'ont révélé aucune trace de poison, a annoncé de son côté le médecin-chef adjoint de l'hôpital sibérien.

Principal opposant au Kremlin, dont les publications dénonçant la corruption des élites russes sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny a déjà été victime d'attaques physiques par le passé. Son organisation et ses partisans font régulièrement l'objet de pressions et de procédures en justice.

