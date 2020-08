Ligue des champions : suivez en direct la finale PSG - Bayern Munich

La Ligue des champions se conclut dimanche par une finale de rêve en apothéose du "Final 8" à Lisbonne. L'ambitieux PSG, qui vise son premier sacre dans cette compétition de son histoire, affronte le Bayern Munich, quintuple lauréat et dernier représentant de l'aristocratie du football continental.

Le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à 90 minutes de son rêve. Pour la première fois de son histoire et pour son cinquantième anniversaire, le club de la capitale a l'occasion de décrocher la Ligue des champions s'il s'impose en finale, dimanche 23 août à Lisbonne, face au Bayern Munich.

Mais l'équipe allemande, avec cinq trophées en poche et dix finales à son actif, ne manque pas d'expérience. S'il remportait sa onzième finale contre Paris, le Bayern dépasserait Barcelone au palmarès et rejoindrait Liverpool avec six titres.

