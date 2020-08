MotoGP: victoire surprise du Portugais Miguel Oliveira au GP de Styrie

Publicité Lire la suite

Spielberg (Autriche) (AFP)

Le Portugais Miguel Oliveira (KTM-Tech3) a remporté une victoire surprise dimanche lors du MotoGP de Styrie avec une arrivée au finish l'opposant à l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac) et à l'Espagnol Pol Espargaro (KTM).

Après une interruption de course pour un accident sans gravité, Oliveira, 25 ans, est resté dans le trio de tête et a profité de la lutte au couteau entre Miller et Espargaro pour prendre la tête dans le dernier virage. Le Français Fabio Quartararo, arrivé 13e, garde la tête du championnat du monde avec trois points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati)

© 2020 AFP