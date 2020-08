Covid-19 : l'Allemagne déconseille les voyages en Île-de-France et sur la Côte d'Azur

Sur la plage à Nice, le 12 août 2020. © Éric Gaillard, Reuters

Berlin a placé lundi soir l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Guyane française sur sa liste de zones à risques et déconseille donc "les voyages touristiques, non indispensables" à destination de ces zones où les cas d'infection au coronavirus sont élevés.