C1: l'Etoile Rouge, le Celtic et Besiktas déjà aux affaires

Paris (AFP)

Le Bayern sacré champion d'Europe, on en oublierait que la Ligue des champions 2020-2021 est déjà en route: l'Etoile rouge de Belgrade, le Celtic Glasgow et Besiktas sont en lice pour le 2e tour de qualification mardi et mercredi.

Pour ces 26 clubs participant au 2e tour préliminaire, le parcours est encore long pour espérer participer à la phase de groupes de la C1, dont le tirage au sort aura lieu le 1er octobre.

Parmi eux, l'Etoile rouge de Belgrade, champion de Serbie en titre et vainqueur de la compétition en 1991, ira mardi en Albanie, chez le Partizan Tirana (18h00). Un autre ancien lauréat de la C1 (1967), le Celtic Glasgow, champion d'Ecosse en titre, accueillera mercredi les Hongrois de Ferencváros (18h45). Mardi, Besiktas ira lui chez le voisin grec du PAOK Salonique (18h00).

Et s'il y a peu de chances de voir Besiktas rallier la dernière marche de cette C1, prévue le 29 mai 2021, la finale devrait bien être organisée sur ses terres, à Istanbul, qui devait initialement accueillir la finale de l'édition 2019-2020 avant que les plans ne soient chamboulés par la pandémie de coronavirus.

Comme un rappel que le Covid-19 n'a pas disparu, le match du 1er tour entre le KÍ Klaksvík et le Slovan Bratislava, prévu initialement le 19 août sur les îles Féroé, a été reporté une première fois au 21 août en raison d'un cas positif dans la délégation de Bratislava. Puis, après de nouveaux tests, un joueur a également été testé positif, rendant impossible la tenue du match le 21 août. L'UEFA doit maintenant se prononcer sur cette situation, qui met en suspens la rencontre du 2e tour, entre le vainqueur de ce match et les Young Boys de Berne (champions de Suisse).

Parmi les autres clubs qualifiés à ce stade, on retrouve le champion de Croatie, le Dinamo Zagreb, en voyage chez les champions de Roumanie Cluj, ou encore les Néerlandais de l'AZ Alkmaar, qui recevront les Tchèques de Viktoria Plzen.

Après le 3e tour de qualification puis les barrages, la phase de groupes débutera les 20 et 21 octobre.

Mardi

(18h00) Partizan Tirana (ALB) - Etoile rouge de Belgrade (SRB)

PAOK Salonique (GRE) - Besiktas (TUR)

Mercredi

(14h30) AZ Alkmaar (NED) - Viktoria Plzen (CZE)

(16h00) Celje (SLO) - Molde (NOR)

Suduva Mariampolé (LTU) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Qarabag (AZE) - FC Sheriff (MDA)

(17h00) Lokomotiva Zagreb (CRO) - Rapid Vienne (AUT)

(17h30) Ludogorets (BUL) - Midtjylland (DEN)

(18h00) Legia Varsovie (POL) - Omonoia Nicosie (CYP)

CFR Cluj (ROM) - Dinamo Zagreb (CRO)

Dinamo Brest (BLR) - Sarajevo (BIH)

(18h45) Celtic (SCO) - Ferencváros (HUN)

(Reporté) Young Boys (SUI) - KÍ Klaksvík (FRO) ou Slovan Bratislava (SVK)

