Cyclisme: un cas positif à la Bretagne Classic devient ensuite négatif

L'équipe Bora n'a pas pris le départ de la Bretagne Classic mardi à Plouay parce qu'un de ses coureurs avait été testé positif au Covid-19 avant qu'un second test aboutisse à une conclusion contraire

Publicité Lire la suite

Plouay (France) (AFP)

L'équipe Bora n'a pas pris le départ de la Bretagne Classic mardi à Plouay (ouest de la France) parce qu'un de ses coureurs avait été testé positif au coronavirus avant qu'un second test aboutisse à une conclusion contraire.

"Il est raisonnable de conclure qu'il s'agissait d'un résultat de test faussement positif", a estimé la formation cycliste allemande en fin de journée.

Selon les explications de Bora, dont aucun des coureurs présents sur place n'est engagé dans le prochain Tour de France, les coureurs engagés ont tous été testés négatifs six jours avant la course. L'un d'eux a reçu ensuite, mardi matin, le résultat positif de son test réalisé trois jours avant le départ.

"Tous les membres de l'équipe qui ont été en contact direct avec le coureur vont s'isoler conformément aux consignes officielles", avait alors déclaré après la première annonce Jan-Niklas Droste, responsable médical, précisant que le coureur touché ne présentait pas de symptômes.

"Le coureur a été testé à nouveau pendant la journée et (comme ce fut le cas avec son test datant de 6 jours) il est revenu négatif. Tous les autres coureurs et membres du personnel ont également été immédiatement testés à nouveau, et tous les résultats ont été négatifs", a communiqué en fin de journée l'équipe allemande.

Son patron Ralph Denk a souligné le risque d'erreur dans la stratégie anti-Covid mise en place par l'Union cycliste internationale (UCI).

"On sait que les tests PCR ont un certain taux d’erreurs et produisent donc des faux positifs. Cela ne poserait pas de problème en soi, s’il y avait la possibilité de vérifier les résultats immédiatement dans le cas de résultat positif", a-t-il déclaré.

"Dans la stratégie de contrôle actuelle de l'UCI, cette vérification n'est pas présente", a-t-il ajouté. "Il se peut que vous ne soyez pas autorisé à concourir en raison d'une fausse conclusion. (...) Des ajustements doivent être faits immédiatement. Nous avons besoin de certitudes concernant les procédures et la stratégie de tests".

© 2020 AFP