Justice internationale : le procès en appel de Ratko Mladic s'ouvre à La Haye

Condamné en 2017 à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité lors de la guerre en ex-Yougoslavie, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic se présente à nouveau mardi devant la justice internationale pour son procès en appel.

Le "boucher des Balkans" se présente une nouvelle fois devant la justice internationale. Le procès en appel de Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, s'est ouvert mardi 25 août à La Haye.

Condamné en première instance à la prison à vie, notamment pour son rôle dans le génocide de Srebrenica, Ratko Mladic a des problèmes de santé et de mémoire, affirment ses conseils, qui ont demandé – sans succès – le report des audiences. Initialement prévues en mars, celles-ci ont déjà été reportées une première fois car Ratko Mladic a subi une opération du côlon, et une seconde fois à cause de la pandémie de Covid-19.

L'homme de 78 ans est apparu mardi matin, frêle silhouette portant un masque, et s'est plaint d'avoir du mal à suivre les travaux du tribunal dans ses écouteurs. "Cette audience est inappropriée et fait courir le risque d'un déni de justice", a déclaré dans son propos préliminaire son avocat, Dragan Ivetic.

Derrière le massacre de Srebrenica

Ratko Mladic purge actuellement une peine de prison à vie après avoir été reconnu coupable d'avoir supervisé le massacre de 8 000 musulmans, hommes et adolescents, dans l’enclave de Srebrenica en 1995 ainsi que le siège de Sarajevo, capitale de la Bosnie, qui a duré 43 mois et a coûté la vie à plus de 11 000 personnes.

La défense et l'accusation ont toutes deux fait appel. Dans son jugement, le TPIY avait acquitté Ratko Mladic du chef de génocide dans plusieurs autres municipalités, ce qui constitue l'essentiel de l'appel interjeté par le procureur.

Ratko Mladic est l'un des principaux dirigeants jugés par la justice internationale pour les crimes commis pendant les guerres en ex-Yougoslavie, outre l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic et l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic, mort dans sa cellule à La Haye d'une crise cardiaque en 2006, avant l'achèvement de son procès.

Radovan Karadzic, condamné à 40 ans de prison en première instance pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a finalement été condamné en appel à la prison à vie en 2019.

Les premières audiences du procès en appel de Ratko Mladic, fermées au public en raison du nouveau coronavirus, se déroulent mardi et mercredi devant le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), qui a repris les travaux du TPIY après sa fermeture.

Ratko Mladic aura l'occasion de prendre la parole mercredi, pendant 10 minutes, en fin d'audience.

