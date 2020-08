NBA: portés par l'esprit de Kobe, les Lakers corrigent Portland et se détachent

Publicité Lire la suite

Orlando (Etats-Unis) (AFP)

Lundi était le "Kobe Day" et les Lakers l'ont célébré avec la manière en étrillant les Blazers pour mener 3-1 dans leur duel du 1er tour des play-offs, qui a vu Milwaukee également breaker Orlando et Miami avancer en demi-finale à l'Est.

. L.A avait la "Mamba mentality"

En ce 24/8, décrété "Kobe Bryant Day" (en référence à ses numéros de maillot), le coeur des Lakers a battu en la mémoire de leur légende, accidentellement disparue il y a sept mois. Et c'est avec le même état d'esprit conquérant dont il faisait preuve sur le parquet, cinq titres de champion à l'appui, qu'ils ont concassé (135-115) des Blazers désormais dos au mur à une défaite de la sortie.

L'équipe californienne a plié le match en première période, conclue 80-51, ce qui a permis à LeBron James surmotivé, lui qui rêve de marcher dans les glorieux pas de Bryant, de ne jouer que 26 minutes pour 30 points (4/5 à longue distance, 10 rbds, 6 passes) inscrits. Anthony Davis et Kyle Kuzma ont ajouté 18 points chacun.

En face, à l'image de Damian Lillard emprunté (11 pts), manifestement touché à un genou pour lequel il doit passer une IRM (imagerie par résonance magnétique), Portland n'a jamais existé dans cette rencontre.

. Les Bucks se détachent péniblement

Les Bucks ont dû mettre toute leur ardeur, à l'image de leur MVP Giannis Antetokounmpo auteur de 31 pts, pour venir à bout du Magic (121-106).

Après trois quart-temps au coude-à-coude, tout s'est joué dans l'ultime période enlevée 37-25 par Milwaukee qui a aussi profité du réveil de Khris Middleton, auteur de 18 de ses 21 points (10 rbds) dans le money time.

Le reste du temps, c'est le "Greek Freak" (le monstre vert) qui a encore tenu la maison du Wisconsin en ajoutant 15 rebonds et 8 passes à son actif.

A Orlando, Nikola Vucevic a encore été très efficace avec 31 points marqués (11 rbds, 7 passes), mais un peu seul, Evan Fournier ayant été limité à 12 points (4/14 aux tirs, 8 rbds, 2 contres).

Les Bucks ont désormais besoin d'une dernière victoire à partir de mercredi pour avancer en demi-finale de conférence où ils retrouveraient Miami.

. Le Thunder sort le parapluie

Du jamais vu en NBA: les Rockets ont arrosé comme jamais derrière la ligne à trois points, 58 fois exactement, pour un taux de réussite de presque 40%. Plutôt correct, mais insuffisant. Comme un symbole, le 23e inscrit au buzzer n'a fait que réduire le score final à 117-114.

Et voilà OKC qui rétablit l'équilibre à 2-2 dans ce duel dont l'issue demeure indécise, alors que commence à faire grandement défaut Russell Westbrook, toujours pas remis d'une blessure à un quadriceps, dans les rangs de Houston.

La décision s'est faite dans le 4e quart-temps, durant lequel Chris Paul et Dennis Shroeder, en sortie de banc, ont été déterminants, inscrivant chacun 8 et 9 de leurs 26 et 30 points du match.

En face, James Harden n'a absolument pas démérité avec ses 32 points, 15 passes, 8 rebonds et 4 interceptions. Mais sa débauche d'énergie lui a coûté de la lucidité dans ses tentatives de dernières minutes.

. Le Heat en finit avec Indiana

Miami a conclu sa série parfaite aux dépens des Pacers avec une quatrième victoire (99-87), en contrôlant quasiment tout le match, dans le sillage du Slovène Goran Dragic, auteur de 23 points. L'intérieur Bam Adebayo (14 pts, 19 rbds) a été déterminant dans la raquette.

Le Heat, toujours aussi énergique en défense et bien organisé en attaque, a été d'autant plus solide que sa star Jimmy Butler a joué diminué par une douleur à une épaule (6 pts en 23 min).

Côté Indiana, éliminé au premier tour des play-offs pour la cinquième saison consécutive, Victor Oladipo a marqué 25 points et le pivot Myles Turner a terminé avec 22 points et 14 rebonds.

© 2020 AFP