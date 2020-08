Wall Street, un oeil sur les relations sino-américaines, près de l'équilibre

Des drapeaux flottent devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street, le 3 août 2020

New York (AFP)

La Bourse de New York évoluait près de l'équilibre mardi peu après l'ouverture dans un marché digérant un réchauffement des relations commerciales entre Washington et Pékin et reprenant son souffle après de nouveaux records

Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,03% à 28.299,74 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 0,02% à 11.381,61 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,12% à 3.435,30 points.

Wall Street avait démarré la semaine dans le vert lundi, encouragée par des nouvelles informations sur la lutte contre le Covid-19, qui ont dopé des secteurs comme le transport aérien: le Dow Jones avait pris 1,35% pendant que le Nasdaq (+0,60%) et le S&P 500 (+1,00%) grimpaient à des niveaux inédits.

Alors qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois, en pleine dégringolade des relations bilatérales, négociateurs chinois et américains sont tombés d'accord mardi pour mettre en oeuvre l'accord commercial signé en janvier.

"Les deux parties constatent des progrès et sont déterminées à prendre les mesures nécessaires pour assurer la réussite de l'accord", ont souligné les services du représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer à l'issue d'une conférence téléphonique avec le vice-Premier ministre chinois Liu He.

De quoi rasséréner les marchés, qui redoutent toujours une escalade des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales.

De façon plus générale, "les analystes ont affirmé pendant la majeure partie de l'été que les investisseurs avaient encore beaucoup d'argent à placer et qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative que le marché des actions", relève JJ Kinahan de TD Ameritrade.

De fait, ajoute-t-il, "le S&P 500 est en hausse de près de 5% depuis le début du mois et au-dessus des 3.400 points pour la première fois de son histoire".

Ce nouveau seuil atteint, et en pleine torpeur de fin d'été, les échanges restaient toutefois mardi dans une fourchette limitée.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait, à 0,6998% contre 0,6542% lundi soir.

