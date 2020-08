États-Unis : troisième nuit d'émeutes à Kenosha malgré les appels au calme de la famille Blake

Quelques heures après les appels au calme de la famille de Jacob Blake, l'homme noir qui s'est fait tirer dans le dos par la police à Kenosha, de nouvelles échauffourées ont opposé manifestants et forces de l'ordre dans la ville du Wisconsin, dans la nuit du 25 au 26 août.

Jacob Blake, l'homme noir qui s'est fait tirer dans le dos par des officiers de police à Kenosha, dans le Wisconsin, est paralysé et "se bat pour sa vie", ont déclaré, mardi 25 août, sa famille et ses avocats, tout en appelant au calme. Mais cela n'a pas suffi à apaiser la colère des manifestants. Quelques heures plus tard, une troisième nuit d'échauffourées a opposé manifestants et forces de l'ordre dans la ville du Wisconsin, le 26 août.

Après la tombée de la nuit, la police s'est opposée dans le centre-ville à quelque 200 contestataires ayant défié le couvre-feu nocturne imposé dans cette ville de 100 000 habitants, située sur une rive du lac Michigan. Plusieurs véhicules blindés ont été aperçus en train d'effectuer des manœuvres, tirant des gaz lacrymogènes en direction de la foule, dont une partie a lancé à la police des bouteilles d'eau, pétards et autres objets.

Des tirs dans la foule

Selon le Washington Post, des coups de feu sont partis depuis la foule de manifestants et trois personnes au moins ont été blessées. "On ne sait pas clairement qui a tiré les coups de feu et la police et les autorités hospitalières n'ont pas encore confirmé la gravité des blessures", écrit le quotidien américain.

Sur Twitter, plusieurs vidéos attestent de la violence des manifestations. Dans l'une d'elles, on peut voir un homme armé d'un fusil, courant dans la rue à l'écart d'un groupe. Il tombe au sol et se met à tirer sur des individus en fuite. Un homme tombe à terre visiblement blessé.

État d'urgence dans le Wisconsin

Ces troubles sont survenus, alors que le gouverneur du Wisconsin avait déclaré dans la journée de mardi l'état d'urgence et indiqué qu'il allait déployer des membres supplémentaires de la Garde nationale pour ramener l'ordre à Kenosha.

Jacob Blake, 29 ans, père de six enfants, a été atteint par une série de sept coups de feu tirés dimanche par des officiers de police qui, pistolets en main, ont suivi Blake alors que celui-ci leur tournait le dos et ouvrait la portière conducteur de sa voiture.

Trois de ses fils, âgés de 3, 5 et 8 ans, ont assisté à la scène, selon l'avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente la famille Blake. Jacob Blake a été atteint par quatre des sept coups de feu tirés par un seul policier, et "rien n'indiquait qu'il était armé", a déclaré Crump, mardi, dans un entretien à la chaîne ABC News.

La police n'a pas expliqué les motifs de la fusillade. Les policiers impliqués dans la fusillade ont été placés en congé administratif.

Avec Reuters

