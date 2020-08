Conseil des ministres, Medef : une rentrée sous le signe du Covid-19

Jean Castex et Emmanuel Macron, lors des célébration 14 juillet 2020.

La pandémie de Covid-19 s'invite au menu de la rentrée politique mercredi. Le Conseil des ministre se concentre sur les protocoles sanitaires, à une semaine de la rentrée scolaire en France. Le Medef qui inaugure son université d'été, veut rassurer les chefs d'entreprise.

Premier Conseil des ministres, université d’été du Medef… Ce mercredi 26 août marque la rentrée politique en France. À moins d’une semaine d’une autre rentrée redoutée, celles des 12,4 millions d’élèves français qui vont regagner à partir du mardi 1er septembre les rangs des écoles, collèges et lycées, se pose la question de la sécurité sanitaire des enfants et des professeurs, en pleine reprise de la pandémie de Covid-19 en France.

Plus de 3 000 nouveaux cas ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

Au programme du Conseil des ministres qui a lieu ce mercredi matin, il sera donc question des protocoles sanitaires. Le port du masque devient obligatoire dans les entreprises, les collèges et les lycées à partir du 1er septembre.

L'école en première ligne

Cette rentrée s’avère particulièrement délicate pour le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, dont la conférence de presse, prévue en milieu d'après-midi, est très attendue. Il va en effet devoir mettre fin aux interrogations qui planent encore sur la rentrée scolaire.

Une certitude : le retour à l’école aura bien lieu mardi prochain, au lendemain de la rentrée des professeurs. Le ministre a rejeté la semaine dernière un éventuel report, réclamé par des syndicats, martelant que l'éducation n'est "pas une variable d'ajustement" et qu'en priver les petits Français accroîtrait encore les inégalités, creusées pendant le confinement.

Autre point de discorde, le débat a enflé ces derniers jours sur la gratuité des masques. L'exécutif, malgré les appels pressants des oppositions, a confirmé mardi au cours d'un Conseil de défense sanitaire la décision de ne pas fournir de masques gratuits aux élèves, sauf pour les plus précaires. Plusieurs départements, en charge des collèges, et régions, compétentes pour les lycées, ont promis, quant à eux, qu'ils allaient en fournir gratuitement aux élèves concernés.

En primaire, les élèves n'auront pas à porter de masque, mais le ministre n'a pas exclu de l'imposer d'ici quelque temps aux classes de CM1 et de CM2. Quant aux enseignants, ils devront en porter un, sauf en maternelle.

Les syndicats de l’enseignement, qui considèrent que ces mesures sont insuffisantes. Quid du brassage des élèves ? Seront-ils mélangés pendant les récréations, les entrées et sorties de classe ou encore à la cantine ? Ils attendent des précisions de la part de Jean-Michel Blanquer dans la journée.

Le plan de relance attendu

Rassurer c’est donc le mot d’ordre de cette rentrée. C’est aussi ce qu’annonce le Medef pour son université d’été qui s’ouvre ce mercredi, dans de strictes conditions sanitaires. L’organisation patronale souhaite redonner confiance aux chefs d’entreprise, malgré l’annonce du report du plan de relance du gouvernement. Sa présentation, qui devait avoir lieu en cette rentrée, a été repoussé au jeudi 3 septembre pour se concentrer sur le chantier anti-Covid.

Invité de France Inter ce mercredi matin, le Premier ministre Jean Castex, qui doit inaugurer l'université du Medef dans l'après-midi, a apporté des précisions sur le plan de relance. Celui-ci, qui s'élève à hauteur de 100 millions d'euros, sera présenté le 3 septembre, a-t-il affirmé. Il aura pour priorité de "créer le plus possible d’emplois et de travail".

Le chef du gouvernement a réaffirmé qu'"il n’y aura[it] pas de hausse d’impôt, ça c’est clair". Le Premier ministre a en particulier annoncé une aide exceptionnelle de 2 milliards d'euros pour le secteur culturel, dont il doit rencontrer des représentants jeudi après-midi avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Pour autant, il a annoncé qu'"il ne sera plus possible à l'autorité préfectorale de déroger" à la jauge maximale de 5 000 personnes "dans les départements rouges, c'est-à-dire où il y a une forte circulation virale".

Enfin, Jean Castex a promis la création de 250 postes cette année et 550 l'an prochain pour la justice française, après avoir constaté que le service public de la justice fonctionnait "insuffisamment bien", jugeant les mois de juillet et août "pas satisfaisants" en matière de sécurité. Jean Castex a admis que l'État "n'a pas fait son travail" à l'égard de ce secteur.

Le Premier ministre est également attendu jeudi matin pour une conférence de presse depuis Matignon à propos de la reprise de l'épidémie de Covid-19.

Avec AFP

