Manchester United: l'international anglais Harry Maguire fait appel de sa condamnation

Manchester (Royaume-Uni) (AFP)

Le footballeur international anglais Harry Maguire, condamné mardi à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis en Grèce pour agression, insultes et tentative de corruption envers des policiers, a fait appel, a annoncé son club Manchester United mercredi.

"Un appel contre le verdict d'hier (mardi) a été déposé ce (mercredi) matin par l'équipe d'avocats de Harry", a annoncé un porte-parole du club mancunien.

"Conformément à la procédure judiciaire grecque, le dépôt d'un appel annule le verdict initial. L'appel a été accepté et mènera à un nouveau procès complet devant un tribunal plus élevé. Cela signifie qu'Harry est à nouveau présumé innocent (et) n'est soumis à aucune restriction de voyage international", a-t-il précisé

En vacances à Mykonos, le défenseur le plus cher du monde --MU l'avait acheté l'été dernier pour 87 M EUR--, a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi dernier avec son frère et un ami après une bagarre avec des touristes dans une boîte de nuit, suivie d'une altercation avec des policiers grecs en civil.

Libéré après deux nuits en détention, il a été condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis pour agression, insultes et tentative de corruption envers des policiers, mardi dans l'île de Syros au cours d'un procès dont il était absent.

Peu après l'annonce du verdict, la Fédération anglaise de football (FA) avait retiré Maguire de la liste des joueurs sélectionnés mardi pour les prochains matches de septembre, en Ligue des nations, contre le Danemark et l'Islande.

