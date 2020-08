Messi quitte Barcelone : ses grands moments avec le club catalan

Le sextuple Ballon d'or Lionel Messi a annoncé vouloir quitter son club de toujours, le FC Barcelone. Retour en images sur ses 16 années passées au sein du groupe professionnel du club catalan, de son premier match en 2004 à son capitanat en 2018 en passant par sa myriade de titres.

On a longtemps cru que Lionel Messi resterait l'homme d'un seul club : le FC Barcelone. Fatigué par une saison cauchemardesque, le joueur superstar argentin a annoncé au club catalan qu'il souhaitait être libéré de son contrat, selon des sources de l'AFP. La légende blaugrana souhaiterait donc mettre fin à son histoire d'amour avec le club avec lequel il a tout connu et tout gagné. Retour en images sur cette "love-story" de 20 ans entre Lionel Messi et les Blaugranes.

Le premier match pro : un derby contre l'Espanyol Barcelone

Arrivé au FC Barcelone à l'âge de 13 ans, en 2000, Lionel Messi fait ses armes au sein de la Masia, le prestigieux centre de formation du club catalan. Il signe son premier contrat professionnel le 4 février 2004 et effectue rapidement ses débuts avec l'équipe première lors du derby face à l'Espanyol Barcelone le 16 octobre de la même année.

Le premier but : un lobe contre Albacete

Le 1er avril 2005, Lionel Messi marque son premier but sous le maillot du FC Barcelone lors d'une victoire 2 à 0 en Liga contre Albacete. À la 90e minute, à la suite d'une combinaison avec Ronaldinho, il est trouvé dans la surface et tente un lobe sur le gardien. À 17 ans et 310 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club

Le premier triplé : trois buts dans un Clasico

Le 10 mars 2007, le jeune "Leo" Messi va briller pour la première fois dans un Clasico face au Real Madrid. Du haut de ses 19 ans, il inscrit le premier de ses 41 triplés avec le Barça (54 au total à ce jour dans sa carrière). Il permet alors à ses coéquipiers de recoller au score par trois fois. Score final : 3-3.

Le but contre Getafe : comme un air de Maradona ?

Le 18 avril 2007, Lionel Messi inscrit le plus beau but de l'histoire du club face à Getafe. Parti de son propre camp, l’Argentin avait passé en revue toute la défense avant de planter le ballon au fond des filets adverses. La manière rappelle Diego Maradona face à l’Angleterre durant la Coupe du monde-1986.

2009 : six titres en une année civile et un Ballon d'or

En 2009, Lionel Messi remporte sa première Ligue des champions en tant que titulaire du FC Barcelone. © Lluis Gene, AFP

L'année 2009 est souvent considérée comme l'année de l'éclosion de l'Argentin. Messi profite du départ de Ronaldinho pour troquer le numéro 19 avec le numéro 10 et s'impose comme un joueur-clé de l'effectif mené par le technicien catalan Pep Guardiola. Liga, Coupe du Roi, Ligue des champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Mondial des clubs… Le FC Barcelone mené par son numéro 10 remporte l'intégralité des six compétitions auquelles il a participé en 2009. Sur le plan individuel, Lionel Messi remporte son premier Ballon d'or.

2012 : Quintuplé en Ligue des champions et 86 buts dans l'année

Cette année-là, Lionel Messi rentre un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Lors du huitième de final retour de la Ligue des champions au Camp Nou, il inscrit un quintuplé face au Bayer Leverkusen (7-1). La Pulga est le premier joueur à réussir un quintuplé dans la formule moderne de la Ligue des champions.

2014/2017 : le règne de la "MSN"

La MSN formait un des plus redoutables tridents offensifs de l'histoire du football. © Lluis Gene, AFP

En 2015, le Barça semble intouchable. Alors que Messi continue de battre record sur record, le club catalan lui adjoint les services de l'avant-centre uruguayen Luis Suarez et du Brésilien Neymar. Messi-Suarez-Neymar, la "MSN" forme une entente parfaite pour animer le front offensif du Barça et va affoler les statistiques : sur la saison 2014/15 : 122 buts, 66 passes décisives à eux trois. Lors de la saison suivante : 131 buts et 79 passes décisives, puis 111 buts et 66 passes décisives lors de leur dernière saison tous les trois. Les trois compères remportent ensemble la Ligue des Champions 2015, deux championnats d'Espagne, trois Coupes du Roi, une Supercoupe d'Espagne et un Mondial des clubs.

2018 et 2019 : capitaine du Barça et sixième ballon d'or

Lionel Messi lors de la présentation de son sixième ballon d'or au Camp Nou. © Josep Lago, AFP

À la suite du départ d'Andres Iniesta, Lionel Messi devient capitaine du FC Barcelone en juillet 2018. Puis, grâce au succès du FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne (victoire 2-1), Lionel Messi remporte son 33e titre avec le club barcelonais, devenant ainsi le joueur le plus titré de l'histoire blaugrana. Il mène son équipe au titre en Liga en 2019 et remporte un sixième Ballon d'or, qui lui permet de passer devant Ronaldo et de rester seul recordman sur cette récompense individuelle.

2020 : la rupture ?

Le Bayern Munich a humilié le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions. © Manu Fernandez, AFP

Dépité par la terrible déroute 8-2 essuyée en quart de finale de Ligue des champions le 14 août contre le Bayern Munich, futur vainqueur de l'épreuve, fatigué par une saison cauchemardesque qui a vu le FC Barcelone finir sans titre et lassé par un projet sportif peu convaincant, la légende Leo Messi semble décidé à quitter son club de cœur. Les histoires d'amour finissent mal… en général.

Le palmarès de Lionel Messi au FC Barcelone :

4 Ligues des champions (2006, 2009, 2011, 2015)

10 Championnats d'Espagne (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019)

6 Coupes du Roi (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018)

3 Supercoupes d'Europe (2009-2010, 2011-2012, 2015-2016)

8 Supercoupes d'Espagne (2005-2006, 2006-2007, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2016-2017, 2018-2019)

3 Mondiaux des clubs (2009-2010, 2011-2012, 2015-2016)

