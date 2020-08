Rentrée scolaire en eaux troubles pour les parents d'élèves et les enseignants

Protocole sanitaire et recommandations pour lutter contre la pandémie… Malgré les règles de la rentrée 2020 fixées mercredi par le ministre de l'Éducation nationale, parents d'élèves et enseignants abordent cette rentrée 2020 avec scepticisme.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a détaillé mercredi les modalités nationales d'une rentrée scolaire "particulière" à cause du Covid-19. Au niveau local, parents d'élèves et professeurs tentent de préparer cette échéance avec encore des zones d'ombres. Témoignages.

Les rentrées scolaires se suivent... Et celle-ci ne ressemble pas aux autres, à cause du Covid-19 et des règles sanitaires que le virus induit. Alors, à une semaine de l'échéance, parents d'élèves et professeurs se préparent comme ils le peuvent, dans un contexte où persistent encore des incertitudes au niveau local. "J'appréhende cette rentrée avec du questionnement, on n'a eu aucune information concernant les différents protocoles [sanitaires] ni de l'école maternelle, ni de l'école primaire, ni du collège", explique Laure, parent d'élève de trois enfants scolarisés dans l'Hérault, contactée par France 24.

Lors de sa conférence de presse, mercredi 26 août, Jean-Michel Blanquer a expliqué que "[le protocole sanitaire était] simple et clair, et n'a[vait] pas vocation dans ses grands principes à varier" par rapport à celui qui avait été annoncé en juillet 2020. Dans le détail, certaines interrogations sur des cas pratiques ne semblent pas encore levées. Laure prend l'exemple de son enfant "en petite section", et précise : "On ne sait pas si on va avoir le droit de rentrer dans la classe ou si on va devoir les laisser à l'extérieur au niveau du portail à l'arrivée à l'école."

D'autres parents se disent moins "inquiets", à l'image d'Anne-Lise, contactée par France 24, qui a elle aussi trois enfants scolarisés au collège dans l'Hérault : "Pour l'instant j'appréhende plutôt bien cette rentrée scolaire parce qu'on n'est pas trop dans l'inconnu", affirme-t-elle. "Il y aura les gestes barrières et les masques, donc je pense que tout sera mis en place pour faire au mieux, dans les meilleures conditions possibles. Tout cela me rassure, donc je ne suis pas trop inquiète."

Le masque de la discorde

Une nouveauté a tout de même été annoncée par le ministre de l'Éducation nationale mercredi : tous les enseignants, de la maternelle au lycée, ainsi que les élèves à partir de la 6e devront obligatoirement porter un masque à partir du 2 septembre. Cette règle sanitaire est perçue comme un obstacle par plusieurs professeurs contactées par France 24.

C'est le cas de Joanna, professeure de français en collège : "Faire une journée de cours à parler et à communiquer avec les élèves avec le masque, c'est extrêmement désagréable", estime-t-elle. "En plus, en termes de communication et d'éloquence, c'est assez limitant". Cette enseignante à Aubervilliers (en Seine-Saint-Denis) prend l'exemple de ses élèves arrivant de l'étranger : "Pour certains qui ne parlent pas du tout le français, le mouvement des lèvres et l'articulation des mots font partie de notre travail. Je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir apprendre le français simplement à l'oreille, sans bien voir comment on forme les lettres et les sons. C'est vraiment compliqué de faire cours comme des machines loin les uns des autres et avec en plus le masque qui nuit vraiment à la lecture du visage du professeur."

Même difficulté à l'étage inférieur, en école primaire, où le contact avec les élèves est primordial lors des apprentissages. Victoria, enseignante remplaçante à Paris, explique : "Dans les petites classes les élèves ont besoin d'attention, qu'on leur explique à côté, qu'on leur montre en détail. Les enfants ont aussi besoin d'apprendre entre eux – le travail en groupe est fondamental dans notre pratique – et là, on va un peu tout remettre en question."

Perçu ici comme un frein pédagogique, le port du masque a aussi été le point de départ d'une polémique ces derniers jours concernant sa gratuité pour tous les publics et personnels scolaires. L'exécutif, malgré les appels pressants des oppositions, a décidé de ne pas fournir de masques gratuits aux élèves, sauf pour les plus précaires.

Une "redéfinition" du métier d'enseignant "en très peu de temps"

Dans cette période d'avant-rentrée en eaux troubles, parents d'élèves et enseignants s'accordent finalement sur le peu d'informations reçues avant la reprise des cours. "C'est une rentrée qui se fait un peu dans l'incertitude cette année", estime Joanna. "J'ai l'impression qu'on n'est pas plus avancés qu'avant les vacances".

"On apprend en même temps que les parents par voie de presse les nouvelles de la rentrée scolaire", regrette Victoria. "Les directeurs et directrices se retrouvent ensuite avec une quantité de demandes alors qu'ils n'ont pas du tout les réponses aux questions des parents."

"À une semaine de la rentrée, nous ne sommes pas encore rassurés quant à l'existence d'un cadre sanitaire stable", a regretté mercredi matin Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat d'enseignants SE-Unsa. Pour Laure, ce climat est "plutôt anxiogène". Elle s'inquiète aussi de ce qu'il adviendra si une personne, un enfant ou un enseignant, est testée positive au Covid-19 à la rentrée.

Seule certitude dans cette situation, chacun devra s'adapter. À commencer par les pouvoirs publics, qui semblent prêts à agir avec la méthode du tester-tracer-isoler dès que cela sera nécessaire. "Il y aura des contaminations à l'école [mais] on va les gérer", a prévenu mardi Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique chargé de conseiller l'exécutif depuis le mois de mars.

En attendant, les professeurs vont s'adapter à leur nouvel environnement régi par les règles sanitaires. "Que ce soit à l'école ou à distance, affirme Victoria, il y a une vraie redéfinition de notre métier en très peu de temps, et on n'a pas encore toutes les réponses."

