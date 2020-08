Tirs policiers sur l'Afro-Américain Jacob Blake : boycott historique des matches en NBA

© Kevin C. Cox, AFP

Le court de basket vide à Lake Buena Vista, en Floride, avant le match entre les Denver Nuggets et les Miami Heat, le 1er août 2020.

Le monde du basket américain a vivement réagi, mercredi, aux tirs de la police sur un père de famille noir dans le Wisconsin. Les Milwaukee Bucks ont décidé de boycotter leur match contre Orlando prévu le soir-même, entraînant l'annulation d'autres matches. Un mouvement de protestation contre le racisme qui pourrait ne pas s'arrêter là.

C'est un de protestation contre l'injustice raciale est aussi fort qu'inédit dans le sport professionnel américain : les Milwaukee Bucks ont boycotté leur match contre Orlando mercredi 26 août, en réaction aux tirs de policiers sur Jacob Blake, obligeant la NBA à en reporter deux autres.

Les matches Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma City et Los Angeles Lakers-Portland "ont été reportés à la lumière de la décision des Milwaukee Bucks de ne pas jouer contre le Magic d'Orlando", a ainsi annoncé l'instance.

La pose du genou à terre pendant l'hymne national, les mots "Black Lives Matter" peints en noir sur les parquets, les slogans au dos des maillots des joueurs, leurs prises de paroles régulières pour réclamer justice, étaient depuis la reprise de la saison il y a un mois la preuve de la mobilisation générale au sein de la ligue, pour œuvrer au changement dans un pays gangrené par le racisme.

Choc incommensurable

Mais trois mois après la mort de George Floyd, le calvaire subi par Jacob Blake, cet Afro-américain de 29 ans grièvement blessé lors de son interpellation dimanche, qui devrait le laisser paralysé à vie, a fait l'effet d'un choc incommensurable sur les basketteurs NBA. Alors ils ont décidé d'agir plus fort.

Hasard du calendrier, cela se passe quatre ans jour pour jour après la première protestation contre les violences policières faites aux Noirs, par le joueur de football américain Colin Kaepernick. Il s'était assis pendant l'hymne, avant de s'agenouiller une première fois le 1er septembre.

Et ce sont les joueurs des Bucks - dont la franchise est sise à Milwaukee, à une cinquantaine de kilomètres de Kenosha où a eu lieu le drame de dimanche - qui, les premiers, ont décidé de stopper le jeu. Au point de surprendre ceux du Magic qui ont confié ne "pas avoir été au courant de l'initiative, tout y adhérant".

"On en a marre"

Au site The Athletic, l'arrière des Bucks George Hill a ainsi expliqué : "Nous sommes fatigués de ces meurtres et de l'injustice. L'équipe ne jouera pas ce (mercredi) soir contre Orlando."

Dans la foulée de ce boycott, les joueurs des Rockets, du Thunder, des Lakers et des Blazers en ont décidé d'en faire de même pour leurs matches du soir. LeBron James, la superstar des Lakers lui avait tweeté quelques minutes plus tôt : "NOUS DEMANDONS LE CHANGEMENT. ON EN A MARRE".

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

La copropriétaire des Lakers Jeanie Buss a affiché sa solidarité : "J'étais ravie de nous voir jouer, en espérant boucler notre série contre Portland. Mais je soutiens nos joueurs, aujourd'hui et toujours. Après plus de 400 ans de cruauté, de racisme et d'injustice, nous devons tous travailler ensemble pour dire que ça suffit."

Soutien du syndicat des joueurs

"Nous soutenons la décision des joueurs des Milwaukee Bucks de protester contre cette injustice et celle, collective, de reporter tous les matches" de ce mercredi, a réagi le syndicat des joueurs.

Ces dernières heures, d'autres joueurs avaient déjà évoqué la possibilité de ne pas jouer leur prochain match, notamment ceux de Toronto et de Boston, censés débuter leur demi-finale de conférence Est jeudi.

"Si nous restons juste plantés là à parler de changements, à un moment il va falloir mettre nos c... sur la table et nous mettre en position de perdre quelque chose, plus que de l’argent ou de la visibilité", avait dit le meneur de Toronto Fred VanVleet.

Vers un boycott de la saison ?

D'autres boycotts pourraient donc suivre. D'autant que cela a commencé à faire tache d'huile. Les basketteuses de la WNBA ont emboité le pas des Bucks, tout comme les joueurs de baseball (MLB) des Brewers de Milwaukee, qui devaient recevoir Cincinnati, et ceux des Seattle Mariners censés accueillir les San Diego Padres.

Dans le monde du tennis, la Japonaise Noami Osaka, qui devait jouer jeudi une demi-finale du tournoi WTA de Cincinnati, a annoncé elle aussi qu'elle se retirait du tableau.

Reste désormais à savoir jusqu'où les stars de la NBA iront pour se faire plus entendre. Certains envisagent de quitter la Floride et d'abandonner le championnat en cours, selon plusieurs médias.

Avec AFP

