Covid-19 : le seuil des 25 millions de contaminations dans le monde dépassé

Le nombre de contaminations par le coronavirus dans le monde a franchi dimanche la barre des 25 millions. L'Inde a, de son côté, enregistré un nouveau record mondial d'infections en 24 heures.

La pandémie du Covid-19 ne faiblit pas. Le nombre de contaminations à l'échelle de la planète a franchi dimanche 30 août la barre des 25 millions. Depuis juillet, environ un million de nouvelles infections sont détectées tous les quatre jours dans le monde, selon un décompte de l'AFP. Et le bilan mondial des victimes s'établit désormais à plus de 842 000 morts depuis fin décembre, selon plusieurs sources officielles.

L'Asie est de nouveau la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas sur les sept derniers jours (570 819), dont plus de 8 sur 10 en Inde seule. Le deuxième pays le plus peuplé de la planète a annoncé dimanche avoir enregistré 78 761 cas en 24 heures, un record mondial. Après avoir touché de plein fouet les grandes villes comme Bombay ou New Delhi, le Covid-19 touche désormais des villes moins importantes et les campagnes.

En Europe aussi, de nombreux pays sont confrontés à une résurgence de la maladie et à de nouveaux foyers de contamination, obligeant certains gouvernements à renforcer les mesures de protection, entraînant des protestations, particulièrement en Allemagne.

1 000 décès quotidien au Brésil

Contrairement à l'Europe et à l'Asie, où les courbes de contaminations et de décès ont augmenté rapidement avant de chuter à l'issue de plusieurs semaines de confinement, le Brésil semble bloqué depuis trois mois dans un interminable plateau, avec environ 1 000 décès quotidiens en moyenne.

Six mois après avoir recensé son premier cas de Covid-19, la deuxième nation la plus touchée au monde par la pandémie derrière les États-Unis a franchi la barre des 120 000 morts. Chez le voisin argentin, le rythme de la progression du nombre de nouveaux cas a explosé ces sept derniers jours (+35 %) et le pays qui a dépassé samedi la barre des 400 000 contaminations.

