Amélie de Montchalin : "La banalisation de la violence demande une réponse pénale forte"

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, est l'invitée de Mardi politique. © FRANCE24

Le plan de relance de l'économie française doit être présenté cette semaine. Cent milliards d'euros... Les économistes redoutent la dispersion des moyens, les autres un cadeau en faveur du capital avec 20 milliards d'euros consacrés aux baisses d'impôts sur la production. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques est l'invitée de Mardi politique. Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reviendront également sur le terme "d'ensauvagement" utilisé par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin et avec lequel le Garde des sceaux n'est pas d'accord.