Tour de France : sanctionné, le Français Julian Alaphilippe perd le maillot jaune

Sanctionné par le jury des commissaires, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a perdu le maillot jaune, mercredi, au profit du Britannique Adam Yates (Mitchelton). Le Belge Wout Van Aert (Jumbo) a remporté, quant à lui, la 5e étape du Tour de France.

Le Britannique Adam Yates s’est emparé du maillot jaune, mercredi 2 septembre, après que le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a été sanctionné par le jury des commissaires. Ce dernier a reçu une pénalité qui lui fait perdre le maillot jaune au profit du Britannique, ont annoncé les organisateurs.

Alaphilippe a écopé de 20 secondes de pénalité pour un ravitaillement non autorisé dans le final de l'étape menant à Privas.

Wout Van Aert a remporte la 5e étape

Le Belge Wout Van Aert a remporté la cinquième étape du Tour de France. Vainqueur à Albi lors du Tour-2019, il a devancé au sprint le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) et l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), sur les 183 km entre Gap et Privas. "Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je n'ai gagné que d'une demi-roue, mais c'était suffisant. Je savais que c'était une étape qui me convenait. Je suis content que l'équipe m'ait laissé cette opportunité » a-t-il expliqué après sa victoire.

Avec AFP

