Sanctions américaines contre la CPI : Paris déplore une "attaque grave contre la Cour"

Jean-Yves Le Drian, à Beyrouth le 23 juillet 2020. © Aziz Taher, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le ministre français des Affaires étrangères a estimé jeudi que les sanctions américaines contre la Cour pénale internationale annoncées la veille étaient "une attaque grave" et "une remise en cause du multilatéralisme et de l'indépendance de la justice".