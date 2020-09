US Open: Garcia crée l'exploit, Mladenovic s'effondre

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Surprise française à l'US Open: Caroline Garcia, 50e mondiale, a brillamment écarté de sa route la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série N.1, mercredi lors du 2e tour qui a en revanche vu Kristina Mladenovic s'effondrer après avoir eu 4 balles de match.

Chez les messieurs, cela n'a pas été simple pour Novak Djokovic, plus à la faute qu'à l'accoutumée et qui a cédé son premier set du tournoi, avant de forcer le passage au 3e tour.

La sensation de cette troisième journée est venue plus tard, du court Louis-Armstrong, où Garcia a réussi un véritable exploit, elle qui n'avait auparavant jamais battu une joueuse du Top 10 en Grand Chelem.

Plus agressive dans les échanges, Garcia, 26 ans, a pris à la gorge son adversaire dans la première manche, ce qui s'est traduit par 15 coups gagnants contre un seul en face.

Pliskova, finaliste à Flushing Meadows en 2016, a un peu relevé la tête dans la seconde manche. Elle a même eu deux balles de set, mais la Française n'a pas craqué, égalisant même, comme un symbole de son culot, avec un ace sur une 2e balle.

- "J'ai pris ma chance" -

"Je savais que j'étais capable de lui poser des problèmes. Alors j'ai pris ma chance. Par moments, j'en ai eu de la chance. Quand elle est revenue dans le 2e set, je ne pouvais pas faire grand chose de plus. Alors il a fallu garder son calme et prendre les points l'un après l'autre", a-t-elle commenté.

Et au tie-break, c'est en effet Pliskova qui a cédé 6-1, 7-6 (7/2), au bout de 1 h 33 min d'un match quasi parfait côté français.

Ce scénario aurait dû être le même pour Kristina Mladenovic (44e), mais la Française a fini par perdre pied et tous ses moyens face à la Russe Varvara Gracheva (102e mondiale).

"Kiki" a mené 6-1, 5-1 service à suivre, mais elle a cédé deux fois sa mise en jeu d'affilée et manqué quatre balles de match. Et son adversaire, qui participe à son premier US Open, a fini par s'imposer dans le tie break sur sa 2e balle de set.

Dans la foulée, la Française de 27 ans s'est absentée du court et à son retour... rien n'a changé. Pire, en déliquescence physique et mentale, elle n'a plus marqué le moindre jeu, s'inclinant finalement 1-6, 7-6 (7/2), 6-0.

"Je suis complètement effondrée. Je jouais super bien, mais je n'ai pas su finir le match. Je suis à bout. Je n'ai jamais été dans un état pareil", a-t-elle commenté.

- "Un cauchemar" -

"C'est un cauchemar ce qu'on vit là. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver ma liberté. Je voudrais tellement dire plein de choses sur ce qui se passe ici, c'est absolument abominable comment ils nous traitent, mais je n'ai pas envie que ce soit une excuse à ma défaite", a ajouté celle qui a été placée à l'isolement pour avoir côtoyé Benoît Paire, exclu du tournoi pour un test positif au coronavirus.Il a depuis été testé négatif.

Maintenu dans le tournoi dans les mêmes conditions, après avoir lui aussi dû signer un nouveau protocole sanitaire encore plus contraignant, Adrian Mannarino a en revanche été solide de bout en bout pour vaincre l'Américain Jack Sock 389e mondial, 7-6 (7/5), 7-5, 6-2.

Il affrontera un des favoris, Alexander Zverev (7e), qui a eu besoin de quatre manches pour venir à bout du jeune Américain Brandon Nakashima (223e) 7-5, 6-7 (8/10), 6-3, 6-1.

Gilles Simon (52e), en revanche, a lui été éliminé en début de soirée par l'Américain Taylor Fritz (25e) 7-5, 6-3, 6-2.

Enfin Novak Djokovic, dans un jour "moins bien", a dû aussi lâcher un set sur sa route du 3e tour, face au tenace Britannique Kyle Edmund, 44e mondial.

Mais le Serbe, après avoir cédé la première manche au tie-break, a fini par prendre la mesure de son adversaire, non sans avoir commis plus d'erreurs que d'habitude et exprimé plusieurs fois sa frustration, pour s'imposer 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, 6-2. Son 25e succès en autant de matchs en 2020.

© 2020 AFP