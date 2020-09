Le Championnat du monde des rallyes redémarre avec une manche inédite en Estonie

Publicité Lire la suite

Reprise inédite pour une saison unique: après six mois de pause forcée à cause du coronavirus, le Championnat du monde des rallyes redémarre de vendredi à dimanche en Estonie, où le WRC ne s'est jamais aventuré officiellement.

Après un événement promotionnel l'an dernier, l'entrée au calendrier du pays du champion en titre Ott Tänak était dans les tuyaux pour 2021 -- logique au vu du nombre de drapeaux estoniens visibles en bord de route lors de chaque épreuve du Mondial.

La pandémie et la nécessité de trouver de nouvelles destinations ont précipité cette inscription et l'Estonie, que les équipes d'usine connaissent comme un terrain d'essais, devient 33e pays à organiser une manche du Championnat depuis sa création en 1973.

Comme ailleurs, la reprise s'assortit d'un protocole sanitaire imposant aux participants des tests de détection du Covid-19, le masque, la distanciation sociale et la séparation en groupes aussi hermétiques que possible.

Mais l'épreuve se disputant sur route, il était inimaginable de bannir les spectateurs. Ceux-ci sont contrôlés au moyen de "pass" leur donnant accès à certaines zones et chaque itinéraire est limité à 1000 personnes, précise le WRC.

- Tänak à l'attaque -

Côté course, on retrouve les têtes d'affiche habituelles et quelques invités.

Le sextuple champion du monde français Sébastien Ogier, le Britannique Elfyn Evans et l'espoir finlandais Kalle Rovanperä seront accompagnés du Japonais Takamoto Katsuta chez Toyota.

Hyundai engage officiellement Tänak, le Belge Thierry Neuville et l'Irlandais Craig Breen. Le Français Pierre-Louis Loubet, champion en titre en WRC2, la catégorie inférieure, fait lui ses débuts parmi l'élite au volant d'une i20 du constructeur coréen.

Enfin, les Finlandais Esapekka Lappi et Teemu Suninen et le Britannique Gus Greensmith s'alignent pour M-Sport Ford.

Avant la pandémie, trois manches ont été disputées et ont couronné trois vainqueurs: Neuville au Monte-Carlo, Evans en Suède et Ogier au Mexique. Ce dernier mène le classement des pilotes avec huit points de plus que le Britannique et 20 de mieux que le Belge. Chez les constructeurs, Toyota a 21 longueurs d'avance sur Hyundai et 45 sur M-Sport Ford.

Cinquième à 24 points, Tänak a une occasion en or de refaire son retard. Il connaît mieux que personne ces routes sur lesquelles il s'est imposé à trois reprises en 2014 (en WRC2), 2018 et 2019 (en manches promotionnelles du WRC). Et il a remporté devant Rovanperä, Ogier, Lappi et Neuville le Löuna-Eesti Ralli, répétition générale dans le pays il y a dix jours.

"J'espère vraiment avoir l'avantage à domicile et il sera très important de l'utiliser", exhorte le pilote de 32 ans. "L'objectif est simple: nous ne savons pas combien durera la saison (en principe trois manches doivent suivre, ndlr) donc il faudra prendre le maximum de points à chaque fois. Ca va être un sprint, pas de raison d'en garder sous le pied."

- Ogier "en confiance" -

Attention toutefois aux Finlandais, qui ont chez eux les mêmes routes de terre ultra-rapides, ainsi qu'aux Toyota, développées en Finlande.

"La Yaris WRC vous met en confiance à ces vitesses et, après nos tests en Estonie et en Finlande, je me sens bien dans la voiture", assure Ogier.

Les routes autour de Tartu, dans l'est du pays, figurent en effet parmi les plus rapides qui soit: l'an dernier, Tänak l'a emporté à 120,3 km/h de moyenne. "Une performance suffisante pour intégrer le top 20 des manches les plus rapides de l'histoire du WRC", apprend-on sur le site du Championnat.

Après une si longue pause, des surprises ne sont pas non plus à exclure.

Le Rallye d'Estonie (couru à moindre niveau depuis 2010) voit son format réduit à deux jours (contre trois en temps normal), samedi et dimanche, avec une courte spéciale d'ouverture vendredi soir.

Dix-sept ES sont au programme, pour 232,64 km chronométrés, dont la plus grande partie (146,40 km) samedi. Au menu de cette première étape, une boucle de cinq spéciales répétée deux fois. Dimanche, deux passages sont prévus sur trois autres spéciales.

"Les routes rapides, fluides et techniques sur terre avec leurs bosses et crêtes exigent une précision millimétrique dans les notes (du roadbook, ndlr). Avec des vitesses aussi élevées, la marge d'erreur est presque inexistante", prévient le WRC.

Facile à dire, moins à faire pour certains qui découvrent l'événement et sont partis de zéro pour constituer leurs notes sur le parcours !

